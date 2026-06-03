AP Government:ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగులకు సంబంధించి కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే సచివాలయ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల ప్రక్రియను ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు మిగులు సిబ్బందిని ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలకు డిప్యుటేషన్పై పంపేందుకు అనుమతిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఉద్యోగులపై ప్రభావం చూపనుంది.
సచివాలయాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియ అనంతరం స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు విభాగాల్లో అవసరానికి మించి సిబ్బంది ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఈ విభాగాల్లో దాదాపు 5,374 మంది మిగులు ఉద్యోగులు ఉన్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రభుత్వ శాఖలు, కార్పొరేషన్లు, కార్యాలయాల్లో సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా ఉందని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి.
ఈ నేపథ్యంలో వివిధ శాఖలు కలిపి సుమారు 6,124 మంది స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగులను డిప్యుటేషన్పై తమ శాఖలకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు సమాచారం. అయితే అందుబాటులో ఉన్న మిగులు సిబ్బంది సంఖ్య 5,374 మాత్రమే కావడంతో, ఆ ఉద్యోగులను అవసరమైన శాఖల్లో నియమించేందుకు ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది.
ఈ అంశంపై స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు శాఖ కార్యదర్శి జిల్లా కలెక్టర్లకు ప్రత్యేక మెమో పంపినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం డిప్యుటేషన్లకు ఆమోదం తెలుపుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో త్వరలోనే ఉద్యోగుల కేటాయింపు, బదిలీ ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది.
అయితే ఈ నిర్ణయంపై ఉద్యోగుల్లో మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. కొందరు ఉద్యోగులు తమ అసలు శాఖలను వదిలి ఇతర విభాగాల్లో పనిచేయాల్సి రావడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరికొందరు మాత్రం ప్రభుత్వ సేవలో భాగంగా ఎక్కడ విధులు అప్పగించినా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెబుతున్నారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సిబ్బంది కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న శాఖలకు ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగుల విధుల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. డిప్యుటేషన్ ప్రక్రియ ఎలా అమలవుతుంది? ఉద్యోగుల స్పందన ఎలా ఉంటుంది? అన్నది ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.