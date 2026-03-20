English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!

School Holiday Tomorrow: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో శుభ వార్త అందించింది. ఈ వారం ఇప్పటికే ఉగాది సందర్భంగా విద్యార్థులకు సెలవు లభించగా..ఇప్పుడు రంజాన్ పండుగ కారణంగా మరో సెలవు ప్రకటించడం ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసింది. పాఠశాల పిల్లలు వరుసగా సెలవులు వస్తాయని ఆశగా ఎదురుచూస్తుండగా, ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వారికి మరింత సంతోషాన్ని కలిగించింది.
1 /5

మొదటగా, రంజాన్ పండుగ సెలవు శుక్రవారం ఉంటుందని అందరూ భావించారు. కానీ ఆ రోజు చంద్రుడు కనిపించకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఆ రోజును సాధారణ పని దినంగా ప్రకటించింది. దీంతో విద్యార్థులు కొంత నిరాశ చెందారు. అయితే వెంటనే పరిస్థితిని పరిశీలించిన ప్రభుత్వం రంజాన్ పండుగను శనివారం జరుపుకోవాలని నిర్ణయించింది. దీనికి అనుగుణంగా శనివారం అధికారికంగా సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.  

2 /5

ఈ నిర్ణయం వల్ల విద్యార్థులకు వరుసగా రెండు రోజుల పాటు సెలవులు లభించాయి. శనివారం రంజాన్ సెలవు, ఆదివారం సాధారణ వారాంత సెలవు కలిపి రెండు రోజుల విరామం దక్కింది. ఇది విద్యార్థులకు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మంచి అవకాశం అయ్యింది. ముఖ్యంగా పరీక్షల ఒత్తిడిలో ఉన్న పిల్లలకు ఈ చిన్న బ్రేక్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

3 /5

పిల్లలు మాత్రమే కాదు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ నిర్ణయంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను సంతోషంగా జరుపుకునే అవకాశం దొరికిందని అంటున్నారు. రంజాన్ వంటి ముఖ్యమైన పండుగలను గౌరవిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అందరికీ ఆహ్లాదాన్ని కలిగించింది.

4 /5

అలాగే, పాఠశాలలు.. విద్యాసంస్థలు కూడా ఈ ఉత్తర్వులను వెంటనే అమలు చేయాలని సూచనలు అందాయి. అందువల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలు రేపు మూసివేయబడనున్నాయి.

5 /5

ఈ వారం వరుసగా వచ్చిన సెలవులు విద్యార్థులకు చిన్న పండుగలానే మారాయి. చదువుతో పాటు విశ్రాంతి కూడా అవసరమని గుర్తుచేస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రశంసనీయం. ఇక ఈ రెండు రోజుల సెలవులను పిల్లలు ఆనందంగా గడపాలని ఆశిద్దాం.

Next Gallery

