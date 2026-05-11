AP Government Employees: 94 నెలల డీఏ బకాయిలు.. పెండింగ్ అరియర్స్‌పై తాజా అప్డేట్ వైరల్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 11, 2026, 08:32 AM IST|Updated: May 11, 2026, 08:32 AM IST

AP Government Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన డీఏ (Dearness Allowance) బకాయిల అంశం ప్రస్తుతం మరోసారి హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన డీఏ అరియర్స్ ఇప్పటికీ పూర్తిగా చెల్లించకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి కనిపిస్తోంది. మొత్తం 94 నెలల డీఏ బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి.

పిఆర్సీ 2018 ప్రకారం పలువురు ఉద్యోగులకు రావాల్సిన డీఏ వాయిదాలు ఇప్పటికీ క్లియర్ కాలేదు. 2018, 2019, 2020 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన పలు ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని సమాచారం. ముఖ్యంగా 2018 నుంచి 2020 వరకు కొన్ని దశల్లో 10 నెలల చొప్పున డీఏ బకాయిలు కొనసాగుతున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ సుమారు 3.144 శాతం వరకు రావాల్సి ఉందని ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు.

అలాగే డీఏ జీవో నెంబర్ 14 ప్రకారం 30 నెలల బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉండగా, జీఎంఎస్ నెంబర్ 51 ప్రకారం మరో 30 నెలల డీఏ బకాయిలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. దీంతో ఉద్యోగులు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని కోరుతున్నారు.

ఇక జీపీఎఫ్, సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన డీఏ బకాయిల అంశం కూడా చర్చకు వచ్చింది. డీఏ జీవో నెంబర్ 66 ప్రకారం 2022 జనవరి నుంచి 2023 జూన్ వరకు మూడు విడతలుగా మొత్తం 18 నెలల డీఏ బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రతి ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ ఆరు నెలల చొప్పున కొనసాగుతోంది.

అదే విధంగా డీఏ జీవో నెంబర్ 113 ప్రకారం పిఆర్సీ 2022కి సంబంధించిన మరో 16 నెలల డీఏ బకాయిలు కూడా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు. 2022 జూలై నుంచి 2023 అక్టోబర్ వరకు వివిధ దశల్లో ఈ బకాయిలు కొనసాగుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ 3.64 శాతం వరకు రావాల్సి ఉందని సమాచారం.

ఈ అన్ని బకాయిలను కలిపితే మొత్తం 94 నెలల డీఏ అరియర్స్ పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు ఉద్యోగ సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకుని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రావాల్సిన డబ్బులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశంపై ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఏంటన్నది ఆసక్తిగా మారింది.

