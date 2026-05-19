AP Government: ఆ ఇళ్లు, స్థలాలున్నవారికి రిజిస్ట్రేషన్.. ప్రభుత్వం శుభవార్త!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 09:09 AM IST|Updated: May 19, 2026, 09:09 AM IST

AP Government:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామ కంఠాల్లో ఉన్న ఇళ్లు, వారసత్వంగా వస్తున్న ఖాళీ స్థలాల విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో పాతకాలం నుంచి నివసిస్తున్న కుటుంబాలకు ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడనుంది.
 

ఇప్పటివరకు గ్రామ కంఠా ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇళ్లు, స్థలాలు వెబ్‌ల్యాండ్ రికార్డుల్లో నిషేధిత జాబితాలో ఉండటంతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం కష్టంగా ఉండేది. చాలా మంది తమ ఇళ్లను అమ్ముకోవాలన్నా, వారసులకు బదిలీ చేయాలన్నా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో ఆ సమస్యలకు చెక్ పడనుంది.  

ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గ్రామ కంఠాగా నమోదైన సర్వే నంబర్లలో ఉన్న ఇళ్లు లేదా ఖాళీ స్థలాలకు పన్ను రశీదులు ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్‌కు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. అంటే ఇకపై లింకు డాక్యుమెంట్లు లేదా ఇతర పాత రికార్డులు తప్పనిసరి కాదని స్పష్టం చేసింది. దీంతో పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎంతో ఉపశమనం లభించనుంది.  

గ్రామాల్లో చాలా ఇళ్లు తరతరాలుగా వస్తున్నవే. కానీ సరైన డాక్యుమెంట్లు లేకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడేవారు. బ్యాంకు లోన్లు తీసుకోవడం కూడా కష్టంగా మారేది. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అవకాశం రావడంతో ఆస్తులకు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లభించనుంది.  

ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది లాభపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భూముల వివాదాలు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉందని భావిస్తున్నారు. ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న పన్ను రశీదులు, స్థానిక రికార్డులు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్యకు పరిష్కారం దొరకడంతో గ్రామాల్లో ఆనంద వాతావరణం కనిపిస్తోంది.

