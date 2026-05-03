Good News To Farmers: వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ!

Good News To Farmers:ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల కురిసిన అకాల వర్షాలు ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం ఇచ్చినా, రైతులకు మాత్రం పెద్ద సమస్యగా మారాయి. చేతికొచ్చిన పంట వానకు తడవడంతో చాలా మంది రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ముఖ్యంగా వరి పంట కోత సమయంలో పడిన వర్షాలు ధాన్యాన్ని తడిపి, తేమ శాతం పెరగడానికి కారణమయ్యాయి. దీంతో ధాన్యం అమ్మకంపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులకు ఊరటనిచ్చేలా ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. మంత్రి కందుల దుర్గేష్ రైస్ మిల్లర్లకు ముఖ్యమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తేమ శాతం 25 వరకు ఉన్న ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయాలని స్పష్టంగా తెలిపారు. సాధారణంగా తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ధాన్యాన్ని మిల్లర్లు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. కానీ ఈసారి రైతుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుంది.
వర్షాలతో పంట తడవడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు రైతులు ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టేందుకు పొలాల్లోనే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరికొందరు టార్పాలిన్ కవర్లు వేసి వాన నుంచి రక్షించేందుకు కష్టపడుతున్నారు. అయినప్పటికీ పూర్తిగా రక్షించుకోవడం కష్టమవుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు. తేమ శాతం కారణంగా ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, చివరి గింజ వరకు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం రైతుల పక్షాన నిలుస్తుందని కూడా స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం రైతుల్లో కొంత నమ్మకాన్ని పెంచింది.
మరోవైపు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ముమ్మిడివరం, అమలాపురం వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవడంతో వరిపంటకు నష్టం కలిగే అవకాశం ఉందని రైతులు చెబుతున్నారు.