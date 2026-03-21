  • Employee Rretirement Age Increase: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయసు 60 నుంచి 62కు పెంపు ..!!

Employee Rretirement Age Increase: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయసు 60 నుంచి 62కు పెంపు ..!!

 Employee Rretirement Age Increase: ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఆయా సంస్థలు, గురుకుల సొసైటీ స్కూళ్ల ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయస్సు పదవీ 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన జీవో త్వరలోనే విడుదల కానుంది. తమ విజ్ఞప్తికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించడంపై ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, గురుకుల సొసైటీ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వారి రిటైర్మెంట్ వయసును 60 ఏళ్ల నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉద్యోగుల్లో ఆనందాన్ని నింపింది. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బందిని మరికొంతకాలం సేవలలో కొనసాగించే అవకాశం కల్పిస్తోంది.

అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల బృందం పరిశీలించి ఆమోదించింది. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్‌లో  నారా లోకేశ్, పయ్యావుల కేశవ్, పి. నారాయణ ఉన్నారు.  ఉద్యోగుల నుంచి వచ్చిన పలు అభ్యర్థనలు, ప్రాతినిధ్యాలు, అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమల్లో ఉన్న విధానాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు  తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించి అధికారిక ఉత్తర్వులు (జీవో) త్వరలోనే విడుదలయ్యే అవకాశముంది. జీవో వెలువడిన వెంటనే ఈ కొత్త రిటైర్మెంట్ వయసు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, గురుకుల పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ఇది ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం కలిగించనుంది.

ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ నిర్ణయాన్ని హర్షిస్తూ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ దీర్ఘకాలిక డిమాండ్‌ను ప్రభుత్వం గుర్తించి సానుకూలంగా స్పందించడంపై వారు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రత మరింత పెరుగుతుందని, అలాగే పెన్షన్‌కు ముందుగా ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేయగల అవకాశముంటుందని వారు పేర్కొన్నారు.  

ఇక ఈ నిర్ణయం సంస్థల పనితీరుపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అనుభవం కలిగిన సిబ్బంది కొనసాగడం వల్ల సంస్థల్లో పనితీరు మెరుగుపడటంతో పాటు, కొత్తగా చేరే ఉద్యోగులకు మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది.  రిటైర్మెంట్ వయసును 62 ఏళ్లకు పెంచడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంగా నిలుస్తోంది. ఇది ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల సమగ్ర అభివృద్ధికి కూడా దోహదం చేసే అవకాశముందని పలువురు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

Gold Cheap: అతి తక్కువ బంగారం ధర ఇక్కడే.. భారతదేశంతో పోలిస్తే ఎంత తక్కువ?