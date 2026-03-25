AP Government: మహిళలకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..స్వప్న నివాస్ ప్రాజెక్ట్ మొదలు!

AP Swapna Nivas project:ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగం కోసం సొంత ఊరిని వదిలి నగరాలు, పట్టణాలకు వెళ్తున్న మహిళలకు ప్రభుత్వం మంచి శుభవార్త అందించింది. బయట ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళలు ఎదుర్కొనే ముఖ్యమైన సమస్యలలో వసతి ఒకటి. ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త ప్రణాళికను తీసుకొచ్చింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వప్న నివాస్ అనే పేరుతో 30 వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ హాస్టల్స్ ముఖ్యంగా ఉద్యోగం చేసే మహిళలు.. చదువుకునే యువతులకు ఉపయోగపడేలా రూపొందించబడుతున్నాయి. సురక్షితమైన వసతి కల్పించడం ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
ప్రతి హాస్టల్లో సుమారు 30 మంది మహిళలకు ఉండే సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. ఇందులో మహిళల భద్రతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. సీసీ కెమెరాలు, భద్రతా సిబ్బంది వంటి ఏర్పాట్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే శుభ్రమైన గదులు, అవసరమైన ఫర్నిచర్, మంచి వాతావరణం కల్పిస్తారు.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ హాస్టల్స్లో తక్కువ ఖర్చుతో వసతి మరియు భోజనం అందించనున్నారు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలు, స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఖర్చుల కారణంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ ప్రణాళిక వల్ల వారికి ఆర్థికంగా కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ హాస్టల్స్ నగరాల దగ్గర లేదా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయబడతాయి. దీంతో మహిళలు తమ పని ప్రదేశానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులు కూడా వారి భద్రత గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉండదు.
స్వప్న నివాస్ ప్రాజెక్ట్ మహిళల జీవితంలో మంచి మార్పు తీసుకురానుంది. ఇది వారికి భద్రత, సౌకర్యం, తక్కువ ఖర్చుతో వసతి అందించే ఒక మంచి అవకాశం. మహిళల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.