/Pensions: ప్రజలకు శుభవార్త.. జూన్ 12 నుంచి కొత్త పెన్షన్లు..!

Pensions:ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. జూన్ 12 నుంచి కొత్త వితంతు పెన్షన్ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలోని ఎంతోమంది మహిళలకు ఆర్థికంగా ఊరట లభించనుంది. ముఖ్యంగా భర్తను కోల్పోయి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మహిళలకు ఈ పథకం ఉపయోగపడనుంది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా నిమ్మాడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందించేందుకు కృషి చేస్తోందని చెప్పారు. ఇప్పటికే అనేక పథకాలు ప్రజలకు చేరుతున్నాయని, ఇప్పుడు వితంతువులకు కూడా కొత్త పెన్షన్ అందించబోతున్నామని తెలిపారు.
జూన్ 12 నుంచి ఈ కొత్త పెన్షన్ మంజూరు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు. అర్హులైన మహిళలు తమ వివరాలను ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇందుకు సంబంధించి అధికారిక మార్గదర్శకాలు త్వరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై మహిళలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ఖర్చుల సమయంలో ఈ పెన్షన్ తమకు ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మహిళలకు ఈ పథకం మరింత సహాయపడుతుందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, “అర్హులందరికీ ప్రభుత్వ పథకాలు అందించడమే మా లక్ష్యం” అని చెప్పారు. అలాగే కొన్ని ఇతర సేవల కోసం కూడా ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు. ప్రభుత్వం డిజిటల్ విధానంలో సేవలను మరింత వేగంగా అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని తెలిపారు.
ఇక ఈ కొత్త పెన్షన్ పథకానికి సంబంధించి అర్హతలు, అవసరమైన పత్రాలు, దరఖాస్తు విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు త్వరలో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రకటనపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మహిళలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న మంచి నిర్ణయంగా చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.