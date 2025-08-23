English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం

Ap Free Bus Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్త్రీ శక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆగస్టు 15న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సౌకర్యంతో మహిళలు బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. 
 
ఏపీలో స్త్రీ శక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని.. ఈ నెల 5న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సౌకర్యంతో మహిళలు బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. రోజూ సుమారు 21 లక్షల మంది మహిళలు ఈ పథకాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమల రావు తెలిపారు. తొలి వారంలోనే కోటి మంది మహిళలు ఈ సౌకర్యంతో ప్రయాణించారు. దీని వల్ల మహిళలకు వారానికి 41.22 కోట్ల రూపాయల లాభం వచ్చిందని చెప్పారు. 

పల్లెవెలుగు, ఆల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల్లో ఈ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఉంది. అయితే, బస్సుల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.   

ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం త్వరలో 1,050 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, 1,500 కొత్త బస్సులను అందుబాటులోకి తేనుంది. ఈ కొత్త బస్సులు వస్తే రద్దీ తగ్గి, మహిళలకు ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.  

ఈ పథకం కింద తిరుమల కొండపై వెళ్లే బస్సుల్లో కూడా మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఉంది. అయితే ఘాట్ రోడ్డు కారణంగా సీట్ల వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు.   

ఈ సౌకర్యాన్ని ఆసుపత్రులకు, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లే మహిళలు, చిన్న ఉద్యోగాలు చేసే వారు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ పథకం మహిళలకు ఆర్థిక భారం తగ్గించి, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తోంది.  

