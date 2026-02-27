English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP Good News: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభవార్త.. ఉగాది కానుకగా లక్ష ఇళ్లు పంపిణీ..!

AP Housing Scheme 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేదల కోసం నిర్మించిన టిడ్కో ఇళ్ల పంపిణీపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. రాబోయే ఉగాది పండుగ నాటికి లక్ష టిడ్కో ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందజేయాలని నిర్ణయించినట్లు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్ తెలిపారు. ఉగాది ఈసారి మార్చి 19న ఉండటంతో, ఆ రోజును లక్ష్యంగా పెట్టుకుని అధికారులు పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలోని పేద కుటుంబాలకు సొంతిల్లు కల్పించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే నిర్మాణం పూర్తయిన ఇళ్లను త్వరగా లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా పూర్తి కాని గృహాల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని కూడా అధికారులు సూచించారు.

ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయ్యేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం కోసం బ్యాంకర్లతో సమావేశాలు నిర్వహించారు. లబ్ధిదారులకు రుణాలు అందించాలంటూ ప్రభుత్వం బ్యాంకులను కోరింది. దీనికి స్పందించిన బ్యాంకర్లు సుమారు 40,500 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.1,345 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేయడానికి అంగీకరించారు. దీంతో నిర్మాణ పనులు త్వరగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.  

ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జూన్ నెల నాటికి మొత్తం 2.61 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లను పేదలకు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి జిల్లా స్థాయి అధికారులు ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. నిర్మాణ పనుల నాణ్యత, వేగం పై కూడా దృష్టి సారిస్తున్నారు.  

టిడ్కో ఇళ్లు అందడం ద్వారా వేలాది కుటుంబాలకు స్థిర నివాసం లభిస్తుంది. అద్దె ఇళ్లలో ఉండే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. పిల్లల చదువు, కుటుంబ భద్రత వంటి విషయాల్లో కూడా ఇది మంచి మార్పును తీసుకువస్తుంది.  

ఉగాది సందర్భంగా లక్ష ఇళ్లు పంపిణీ చేయడం పేదలకి పెద్ద కానుకగా భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల లబ్ధిదారుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. ఇక మిగతా ఇళ్లను కూడా త్వరగా పూర్తి చేసి అందించాలని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.

