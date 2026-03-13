Holiday Update: ముస్లిం ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. మంగళవారం సెలవు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!

Holiday Update: ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముస్లిం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన సెలవు విషయంలో మార్పు చేసింది. రంజాన్ మాసంలో వచ్చే షబే ఖదర్ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ముస్లిం ఉద్యోగులకు ఐచ్చిక సెలవు (Optional Holiday) ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈసారి ఆ సెలవు తేదీలో ప్రభుత్వం మార్పు చేసింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు కూడా విడుదలయ్యాయి.
ప్రభుత్వ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం షబే ఖదర్ ఐచ్చిక సెలవు మార్చి 15న ఇవ్వాలని ముందుగా నిర్ణయించారు. కానీ రంజాన్ మాసం నెలవంక ఆధారంగా ఉండే పండుగ కావడంతో తేదీలు కొంచెం మారే అవకాశం ఉంటుంది. వక్ఫ్ బోర్డు సూచనల మేరకు ఈసారి షబే ఖదర్ మార్చి 17న జరగనున్నట్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చింది.
దీంతో ముందుగా నిర్ణయించిన మార్చి 15 తేదీకి బదులుగా మార్చి 17న సెలవు ఇవ్వాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ కొత్తగా జీవో కూడా జారీ చేసింది. ఈ మార్పు వల్ల ముస్లిం ఉద్యోగులు సరైన రోజునే ఆ సెలవును ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రతి సంవత్సరం రంజాన్ మాసంలో ముస్లిం ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తుంది. ఉపవాసాలు ఉండే ఈ పవిత్ర నెలలో ఉద్యోగులు సాయంత్రం ఇఫ్తార్ కోసం సిద్ధం కావడానికి కొంత ముందుగానే కార్యాలయాల నుంచి వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇస్తారు. దీంతో వారు సౌకర్యంగా ప్రార్థనలు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే రంజాన్ పండుగ సమయంలో సాధారణ సెలవులతో పాటు కొన్ని ఐచ్చిక సెలవులు కూడా ఉంటాయి. ఈ ఐచ్చిక సెలవులను ఉద్యోగులు తమ అవసరాన్ని బట్టి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ఆ సెలవును తీసుకునే ముందు తమ కార్యాలయ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయం ముస్లిం ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా ఉందని చాలా మంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పండుగలు సరైన రోజున జరుపుకునేందుకు ఈ మార్పు ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు.