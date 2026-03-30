AP Subsidy Scheme: ఏపీ ప్రజలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..రూ.11వేల రాయితీ..!

AP Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.. ప్రజలకు ఒక మంచి అవకాశం తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం పెట్రోల్ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు, కాలుష్య సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ-సైకిళ్లను రాయితీతో అందించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పథకం ద్వారా సాధారణ ప్రజలు తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు.
ఈ-సైకిళ్లను రాయితీతో అందించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగాని తీసుకున్న నిర్ణయం.. ప్రజలకు ఊరతను ఇవ్వనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, డ్వాక్రా మహిళలు మరియు విద్యార్థులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఈ-సైకిల్ అసలు ధర సుమారు రూ.35 వేలు ఉంటుంది. అయితే ప్రభుత్వం రూ.10 వేల నుంచి రూ.11 వేల వరకు సబ్సిడీ ఇస్తోంది. అంటే లబ్ధిదారులు కేవలం రూ.24 వేలకే ఈ సైకిల్ను పొందగలరు. మొదటగా రూ.5 వేల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి సైకిల్ తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన మొత్తానికి బ్యాంక్ ద్వారా రుణం తీసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఈఎంఐ రూపంలో 24 నెలల పాటు చెల్లించే విధంగా సౌకర్యం కల్పించారు.
ఈ-సైకిల్ ప్రత్యేకతలు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఇది గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఒకసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 40 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్లొచ్చు. ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి దాదాపు 3 గంటలు పడుతుంది. సైకిల్లో డిజిటల్ మీటర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో బ్యాటరీ స్థాయి, స్పీడ్, ప్రయాణించిన దూరం వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి.
ఈ సైకిల్లోని బ్యాటరీని సులభంగా తీసి ఇంట్లోనే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. మధ్యలో ఛార్జ్ అయిపోతే సాధారణ సైకిల్లా తొక్కుకుంటూ వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ విధంగా ఇది చాలా సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ సాధనంగా మారుతోంది.
ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం “స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర” కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభించింది. మొదట కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఈ సైకిళ్ల పంపిణీ చేపట్టారు. ఒకేసారి వేల సంఖ్యలో సైకిళ్లు అందించి కొత్త రికార్డు సృష్టించారు. భవిష్యత్తులో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకాన్ని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, భవిష్యత్తులో సౌరశక్తితో కూడా ఈ సైకిళ్లను ఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. పట్టణాల్లో ప్రత్యేక సైక్లింగ్ ట్రాక్లు ఏర్పాటు చేసే యోచన కూడా ఉంది. ఈ-సైకిల్ పొందాలనుకునే వారు తమ దగ్గరలోని గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాన్ని సంప్రదించాలి. అలాగే డీఆర్డీఏ అధికారుల ద్వారా కూడా సమాచారం పొందవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్నవారు.. త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఈ మంచి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.