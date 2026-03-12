Govt Employees Wellness Leave: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సేవలో చివరి దశలో ఉన్న ఉద్యోగులకు విశ్రాంతి కల్పించడంతో పాటు వారి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. రిటైర్మెంట్కు రెండు సంవత్సరాల ముందు ఉన్న ఉద్యోగులకు ప్రత్యేకంగా 15 రోజుల వెల్నెస్ లీవ్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇటీవల జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో ఆయన ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈ నిర్ణయం ద్వారా ప్రయోజనం పొందనున్నారని తెలిపారు. ఉద్యోగులు తమ ఆరోగ్యాన్ని పరిశీలించుకునేందుకు, అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు చేయించుకునేందుకు ఈ సెలవులను ఉపయోగించుకోవచ్చు అని ఆయన చెప్పారు.
ఈ వెల్నెస్ లీవ్తో పాటు ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనాన్ని కూడా అందిస్తోంది. ఉద్యోగులు ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సేవలు పొందేందుకు రూ.50 వేల వరకు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ నిధిని వైద్య పరీక్షలు, చికిత్సలు లేదా ఆరోగ్య పరీక్షల కోసం వినియోగించుకోవచ్చు.
సాధారణంగా చాలా మంది ఉద్యోగులు తమ పనిలో నిమగ్నమై ఉండటంతో ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోరు. ముఖ్యంగా సర్వీస్ చివరి దశలోకి వచ్చినప్పుడు శారీరక సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదురవుతాయి. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులు తమ ఆరోగ్యాన్ని సకాలంలో పరీక్షించుకుని, అవసరమైన చికిత్సలు తీసుకోవడం ద్వారా రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు స్వాగతిస్తున్నాయి. సేవల అనంతరం ప్రశాంత జీవితం గడపాలంటే ముందుగానే ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం అవసరమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ చర్యతో ఉద్యోగుల్లో ఆరోగ్యంపై అవగాహన కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రిటైర్మెంట్కు చేరువలో ఉన్న ఉద్యోగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. ఈ వెల్నెస్ లీవ్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉద్యోగులకు నిజంగా ఒక శుభవార్తగా మారాయి.