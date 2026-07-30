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AP Govt Scheme: ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. అకౌంట్‌లోకి ఏడాదికి రూ.25 వేలు.. ఉత్తర్వులు జారీ

Written ByVishnupriya
Published: Jul 30, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:10 PM IST

AP Scheme 2026:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని వేలాది కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా భరోసా కల్పించేలా కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో అర్హులైన లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా ఏడాదికి రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం జమ చేయనుంది. ప్రస్తుతం వృత్తిని కొనసాగిస్తున్న వారికి మాత్రమే ఈ ప్రయోజనం వర్తించనుండగా, అర్హుల ఎంపికను గ్రామ, సచివాలయ అధికారులు నిర్వహించనున్నారు. 

Handloom Weavers1/5

చేనేత కార్మికులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేనేత కార్మికుల కోసం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'నేతన్న సేవలో' పథకం కింద అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం అందించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఈ పథకం ద్వారా చేనేత కార్మికుల జీవనోపాధికి తోడ్పాటు అందించి, వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తోంది.  

Andhra Pradesh Government2/5

రూ.25 వేల సాయం

ఈ పథకం ప్రకారం చేనేత కార్మికుల వయస్సుతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. అలాగే ఒక కుటుంబంలో ఎన్ని మగ్గాలు ఉన్నాయనే విషయం కూడా అర్హతకు ప్రమాణం కాదు. ప్రస్తుతం చేనేత వృత్తిని కొనసాగిస్తున్న వారికే ఈ పథకం ప్రయోజనం లభిస్తుంది. దీంతో నిజంగా ఈ వృత్తిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న కుటుంబాలకు నేరుగా సాయం అందే అవకాశం ఉంది.  

Rs 25000 Financial Assistance3/5

వార్షిక ఆర్థిక సాయం

ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఒక కుటుంబానికి ఏడాదికి ఒక్కసారి రూ.25 వేల సాయం నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని కుటుంబ పెద్ద పేరుతో ఉన్న ఖాతాలో జమ చేయనున్నారు. అందుకోసం కుటుంబ వివరాలు, ఆధార్ సమాచారం సరిగా నమోదు చేసి ఉండాలి. సంబంధిత రికార్డులు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండడం అవసరం.  

AP Handloom Weavers Scheme4/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ పథకాలు

ఈ పథకానికి అర్హులను ఎంపిక చేసే బాధ్యతను స్వచ్ఛ గ్రామం మరియు గ్రామ సచివాలయ అధికారులకు అప్పగించారు. వారు గ్రామాల్లో పరిశీలన నిర్వహించి, ప్రస్తుతం చేనేత వృత్తిలో కొనసాగుతున్న కుటుంబాలను గుర్తిస్తారు. అనంతరం అర్హుల జాబితాను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారు.చేనేత రంగం చాలా కాలంగా అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం, మార్కెట్‌లో పోటీ ఎక్కువ కావడం, ఆదాయం తగ్గడం వంటి కారణాలతో అనేక కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ ఆర్థిక సాయం వారికి కొంత ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది.

AP Netanna Sevalo Scheme5/5

చేనేత కుటుంబాలు

అర్హులైన చేనేత కార్మికులు తమ ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఇతర అవసరమైన పత్రాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి పరిశీలించుకోవడం మంచిది. గ్రామ సచివాలయం ద్వారా అవసరమైన సమాచారం తెలుసుకుని పథకం ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలోని వేలాది చేనేత కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా కొంత భరోసా లభించనుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

TAGS:
AP Netanna Sevalo Scheme
AP Handloom Weavers Scheme
Rs 25000 Financial Assistance
Andhra Pradesh Government
Handloom weavers

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