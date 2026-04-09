Pensioners Relief: పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..రూ.2950 కోట్ల భారీ చెల్లింపులు ప్రారంభం!

AP Pensioners:ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఒక పెద్ద ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న గ్రాట్యూటీ మరియు సరెండర్ లీవ్ బిల్లుల చెల్లింపులు నేడు (09-04-2026) నుండి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు మరియు వారి కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఊరట లభించనుంది.
ప్రభుత్వం ఈ రోజు దాదాపు రూ. 2950 కోట్ల భారీ మొత్తాన్ని విడుదల చేసింది. ఈ డబ్బు నేరుగా సంబంధిత రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతోంది. చాలామంది పెన్షనర్లు చాలా నెలలుగా ఈ చెల్లింపుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమవడంతో వారికి కొంత భరోసా కలిగింది.
గ్రాట్యూటీ అనేది ఉద్యోగి తన సేవలను పూర్తిచేసిన తర్వాత పొందే ముఖ్యమైన ప్రయోజనం. అలాగే సరెండర్ లీవ్ బిల్లులు కూడా ఉద్యోగుల హక్కులలో ఒకటి. ఇవి ఆలస్యంగా చెల్లించబడటం వల్ల చాలా మంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ అవసరాలు.. అప్పులు వంటి కారణాల వల్ల ఈ డబ్బు వారికి ఎంతో అవసరమైంది.
ఇకపోతే.. కేవలం రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకే కాకుండా ప్రస్తుతం సర్వీస్లో ఉన్న పోలీసు ఉద్యోగుల సరెండర్ లీవ్ బిల్లుల చెల్లింపులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది ఉద్యోగుల్లో మరింత సంతృప్తిని కలిగించే నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.
ఈ చెల్లింపులపై APNGGOs అసోసియేషన్ మరియు APJAC ప్రతినిధులు స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సమస్యలను గుర్తించి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం సంతోషకరమని వారు పేర్కొన్నారు.
ఈ చర్య ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లకు ఒక పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ చెల్లింపులు ప్రారంభమవడం వల్ల వారి జీవితాల్లో కొంత స్థిరత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం ఇలాగే ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ముందుకు రావాలని అందరూ ఆశిస్తున్నారు.