AP Government Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అకౌంట్లోకి డబ్బులు..!

AP Government Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రిటైర్ అయిన.. ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లులను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మొత్తం రూ.7,358 కోట్లను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించగా, ఇప్పటికే కొంత మొత్తాన్ని ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేయడం ప్రారంభమైంది.
అధికారుల వివరాల ప్రకారం.  ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) బకాయిల రూపంలో రూ.1,848 కోట్లు ఇప్పటికే సంబంధిత ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమయ్యాయి. దీంతో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు కొంత ఉపశమనం పొందుతున్నారు. చాలా రోజులుగా తమ డబ్బుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఒక మంచి వార్తగా మారింది.  

అదేవిధంగా..గ్రాట్యుటీ బకాయిల కోసం రూ.3,411 కోట్లు విడుదల చేయబడుతున్నాయి. ఇది కూడా త్వరలోనే ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ కానుంది. అలాగే లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్ కింద రూ.1,800 కోట్లు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ మొత్తాలు కూడా త్వరలోనే పూర్తిగా జమ అవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.

పోలీసు శాఖకు సంబంధించిన అదనపు సరెండర్ లీవుల కోసం రూ.223 కోట్ల బిల్లుల ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతోంది. ఈ చెల్లింపులు కూడా త్వరలో పూర్తి కానున్నాయని సమాచారం. మొత్తం చెల్లింపుల ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.

ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మొత్తం బకాయిల చెల్లింపులు వచ్చే రెండు రోజుల్లో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల వేలాది మంది రిటైర్ ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ఉపశమనం కలగనుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది.

చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ బిల్లులను ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం ఒక కీలకమైన అడుగుగా భావించవచ్చు. రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఇది ఒక మంచి చర్యగా నిలుస్తోంది.

