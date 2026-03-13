English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు గురించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం..!

School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు గురించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం..!

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యార్థులు ప్రస్తుతం పరీక్షలతో బిజీగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పదో తరగతి పరీక్షలు ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో.. విద్యాశాఖ అధికారులు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
 
ఈ సమయంలో కృష్ణా జిల్లాలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధారణంగా ప్రతి నెల రెండో శనివారం పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. అయితే ఈసారి ఆ సెలవును రద్దు చేస్తూ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 14వ తేదీ రెండో శనివారం అయినప్పటికీ జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు తప్పనిసరిగా పనిచేయాలని సూచించారు.

ఈ నిర్ణయానికి ఒక కారణం కూడా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. గత సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలలో వచ్చిన భారీ తుఫాను కారణంగా జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలకు నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆ సెలవులకు బదులుగా ఇప్పటివరకు మూడు రోజులు పాఠశాలలు అదనంగా పనిచేశాయి. మిగిలిన ఒక రోజును భర్తీ చేయడానికి ఈ నెల రెండో శనివారం పాఠశాలలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.

మరోవైపు రాష్ట్రంలో వేసవి వేడి క్రమంగా పెరుగుతోంది. విద్యార్థులు ఎండవేడిమి వల్ల ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఈ విధానంలో పాఠశాలలు ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు మాత్రమే కొనసాగుతాయి. దీంతో విద్యార్థులు మధ్యాహ్నం వేడి సమయంలో బయట ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే పదో తరగతి పరీక్షలు జరిగే కేంద్రాల్లో మాత్రం వేరే విధంగా తరగతులు నిర్వహిస్తారు. ఆ కేంద్రాల్లో మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు తరగతులు జరుగుతాయి.

ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 1 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ప్రతి రోజు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు పరీక్షలు ఒకే షిఫ్ట్‌లో నిర్వహించబడతాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ ఏర్పాట్లతో విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా పరీక్షలు రాయడానికి విద్యాశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది.

AP schools holiday news AP second saturday holiday cancelled Andhra Pradesh schools latest news AP 10th class Exams 2026 AP half day schools timing

