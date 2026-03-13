School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు గురించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం..!

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యార్థులు ప్రస్తుతం పరీక్షలతో బిజీగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పదో తరగతి పరీక్షలు ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో.. విద్యాశాఖ అధికారులు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఈ సమయంలో కృష్ణా జిల్లాలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధారణంగా ప్రతి నెల రెండో శనివారం పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. అయితే ఈసారి ఆ సెలవును రద్దు చేస్తూ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 14వ తేదీ రెండో శనివారం అయినప్పటికీ జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు తప్పనిసరిగా పనిచేయాలని సూచించారు.
ఈ నిర్ణయానికి ఒక కారణం కూడా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. గత సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలలో వచ్చిన భారీ తుఫాను కారణంగా జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలకు నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆ సెలవులకు బదులుగా ఇప్పటివరకు మూడు రోజులు పాఠశాలలు అదనంగా పనిచేశాయి. మిగిలిన ఒక రోజును భర్తీ చేయడానికి ఈ నెల రెండో శనివారం పాఠశాలలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో వేసవి వేడి క్రమంగా పెరుగుతోంది. విద్యార్థులు ఎండవేడిమి వల్ల ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఈ విధానంలో పాఠశాలలు ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు మాత్రమే కొనసాగుతాయి. దీంతో విద్యార్థులు మధ్యాహ్నం వేడి సమయంలో బయట ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే పదో తరగతి పరీక్షలు జరిగే కేంద్రాల్లో మాత్రం వేరే విధంగా తరగతులు నిర్వహిస్తారు. ఆ కేంద్రాల్లో మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు తరగతులు జరుగుతాయి.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 1 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ప్రతి రోజు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు పరీక్షలు ఒకే షిఫ్ట్లో నిర్వహించబడతాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ ఏర్పాట్లతో విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా పరీక్షలు రాయడానికి విద్యాశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది.