High Court: కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రెండు నెలల్లో పర్మినెంట్.. హైకోర్టు ఆదేశం!

Contract Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంట్రాక్ట్.. ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఒక పెద్ద ఊరట లభించింది. ఇటీవల హైకోర్టు ఈ ఉద్యోగుల గురించి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా తక్కువ జీతాలతో పని చేస్తున్న ఈ ఉద్యోగులను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా పర్మినెంట్ చేయాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
హైకోర్టు అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రభుత్వ శాఖల్లో చాలా పోస్టులు శాశ్వతంగా ఉండాలి. కానీ కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్ లేదా ఔట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో ఉద్యోగులను తీసుకుంటోంది. అయితే వారు చేసే పని మాత్రం రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల్లానే ఉంటుంది. ఇదే విషయంపై కోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
“ఒకే పని చేయించి, వేతనం మాత్రం తక్కువ ఇవ్వడం సరైంది కాదు. ఇది ఒక రకంగా శ్రమ దోపిడీ” అని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసులో చాలా మంది ఉద్యోగులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. వీరిలో టైపిస్టులు, వాచ్మెన్లు, గార్డెనర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, డ్రైవర్లు వంటి వారు ఉన్నారు. వారు సంవత్సరాలుగా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పని చేస్తూ వస్తున్నారు. తమను పర్మినెంట్ చేయాలని వారు చాలా కాలంగా కోరుతున్నారు.
ముందుగా ఈ కేసు ఏపీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైబ్యునల్ దగ్గరకు వెళ్లింది. అయితే అక్కడ ఉద్యోగుల అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు. దీంతో వారు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇప్పుడు హైకోర్టు వారి పక్షాన తీర్పు ఇచ్చింది. హైకోర్టు అర్హతలు ఉన్న ఉద్యోగులను ఇలా సంవత్సరాల పాటు కాంట్రాక్ట్ మీద ఉంచడం సరికాదు అని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వం ఒక మంచి యజమానిలా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగుల హక్కులను గౌరవించాలి అని సూచించింది.
అందుకే పిటిషన్ వేసిన ఉద్యోగులను రెండు నెలల్లోగా పర్మినెంట్ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది కేవలం కొంతమందికే కాదు, భవిష్యత్తులో మరెంతో మంది ఉద్యోగులకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పుడు ఈ తీర్పుపై ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. ప్రభుత్వం ఈ ఆదేశాలను అమలు చేస్తే, వేలాది మంది ఉద్యోగుల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు రావచ్చు. వారికి స్థిరమైన ఉద్యోగం, మంచి జీతం, భద్రత లభిస్తాయి.