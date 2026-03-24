AP High Court Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. ఏపీ హైకోర్టులో కోర్టు మాస్టర్‌ ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

AP High Court jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పలు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. దరఖాస్తు తేదీతో పాటు నోటిఫికేషన్ గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏపీ హైకోర్టులో డైరెక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాతిపదికన కోర్ట్ మాస్టర్, పర్సనల్ సెక్రటరీ ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 32 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పోస్టులు 20, బదిలీ ద్వారా 12 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆఫ్లైన్ విధానంలో ఏప్రిల్ 17, 2026వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఆర్ట్స్, సైన్స్, కామర్స్ లేదా 3 ఏళ్లు లేదా 5 ఏళ్ల 'లా' డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. నిమిషానికి 180 పదాలు ఇంగ్లిష్ షార్ట్హ్యాండ్లో టైప్ చేయగలగాలి. లేదా 150 డబ్ల్యూపీఎం ఉన్నవారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నిమిషానికి 45 పదాల వేగంతో ఇంగ్లిష్ టైప్రైటింగ్ హయ్యర్ గ్రేడ్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. కంప్యూటర్ నైపుణ్యం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఈ అర్హతలు ఉన్న వారు ఆఫ్లైన్ విధానంలో ఏప్రిల్ 17, 2026వ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పోస్టు ద్వారా నింపిన దరఖాస్తు ఫారాలను ఏపీ హైకోర్టు అడ్రస్కు పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో దరఖాస్తు పత్రంతో పాటు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ ధ్రువీకరించిన సర్టిఫికెట్ కాపీలు తప్పనిసరిగా ఉంచాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కింద ఓసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, బీసీ అభ్యర్ధులు రూ. 600, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 400 చొప్పున చెల్లించాలి. రాత పరీక్ష.. షార్ట్హాండ్ డిక్టేషన్, కంప్యూటర్లలో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 57,100 నుంచి రూ. 1,47,760 వరకు జీతంగా చెల్లిస్తారు.