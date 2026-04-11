English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
AP Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏప్రిల్ 23 సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!

AP Holiday on April 23: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చిత్తూరు మరియు తిరుపతి జిల్లాల్లో ప్రత్యేకంగా సెలవు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తీసుకుంది. ఈ నెల 23న తమిళనాడులో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఓటు హక్కు ఉన్న వారికి ఓటు వేయడానికి సౌకర్యం కల్పించేందుకు ఈ సెలవు ప్రకటించారు.
 
1 /5

ఈ సెలవు ముఖ్యంగా తమిళనాడులో ఓటర్‌గా నమోదు అయిన ఉద్యోగుల కోసం. వారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పని చేస్తున్నా, తమ స్వస్థలానికి వెళ్లి ఓటు వేయడానికి సమయం దొరకాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును సులభంగా వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.  

2 /5

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఈ సెలవు కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాకుండా ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే వారికి కూడా వర్తిస్తుంది.   

3 /5

ఫ్యాక్టరీలు, షాపులు, కంపెనీలు వంటి అన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు ఈ రోజు సెలవు ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా, ఈ సెలవు “పెయిడ్ హాలిడే”గా ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. అంటే, ఉద్యోగులు సెలవు తీసుకున్నా వారి జీతంలో ఎలాంటి కోత ఉండకూడదు.  

4 /5

ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులు ఎటువంటి ఆర్థిక నష్టాన్ని ఎదుర్కోకుండా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. అధికారులు చెబుతున్నట్లుగా, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారు చాలా దూరం ప్రయాణించి తమ ఓటు వేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఈ సెలవు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.  

5 /5

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సమయంలో విద్యాసంస్థలకు కూడా వేసవి సెలవులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 23 నుంచి పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేయబడనున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులకు కూడా ప్రయాణంలో ఇబ్బంది ఉండదు.

Next Gallery

