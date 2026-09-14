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Andhra Pradesh: పండుగ వేళ పేదలకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. 1.25 లక్షల కుటుంబాలకు బెనిఫిట్!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 14, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:31 PM IST

Andhra Pradesh: పండుగ వేళ ఏపీ ప్రభుత్వం పేదలకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1.25 లక్షల పేద కుటుంబాలకు ఇళ్ల స్థలాల ద్వారా ప్రయోజనం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతున్నట్లు సమాచారం.

House Site Pattas1/5

పేదలకు గుడ్‌న్యూస్

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సొంత ఇల్లు లేని నిరుపేద కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. పేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చే దిశగా ఇప్పటికే వివిధ గృహ నిర్మాణ పథకాలను అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం.. తాజాగా అర్హులైన వారికి ఇంటి స్థలాలు అందించే ప్రక్రియను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1.25 లక్షల పేద కుటుంబాలకు ఇంటి స్థలాల పట్టాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  

AP House Plots2/5

1.25 లక్షల కుటుంబాలు

ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కోసం అవసరమైన భూమిని సమీకరించే ప్రక్రియకు కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకోసం దాదాపు 4,800 ఎకరాల భూమిని సేకరించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. భూ సేకరణ కోసం సుమారు రూ.1,800 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేయనున్నట్లు సమాచారం. అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

1.25 Lakh Families3/5

ఇళ్ల స్థలాలు

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు సాధారణంగా మూడు సెంట్ల వరకు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండు సెంట్ల వరకు ఇంటి స్థలం కేటాయించే విధానం అమలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ పట్టాలను ఎక్కువగా మహిళల పేరుతో జారీ చేయనున్నారు. గతంలో ఇల్లు లేదా సొంత స్థలం లేని, నిర్దేశిత అర్హతలు కలిగిన పేద కుటుంబాలకు ఈ పథకంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. ముఖ్యంగా దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలు, వైట్ రేషన్ కార్డు కలిగిన వారికి ప్రాధాన్యం ఉండే అవకాశం ఉంది.  

House Sites for Poor4/5

ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలు

స్థలం పొందిన తర్వాత లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం అందుబాటులో ఉన్న హౌసింగ్ పథకాల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన అనుమతులు, ఇతర ప్రక్రియలను సులభతరం చేయడం ద్వారా లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.  

AP House Sites5/5

ఏపీ న్యూస్

అర్హత ఉన్నవారు ఇళ్ల స్థలాల కోసం సంబంధిత మండల కార్యాలయాలు లేదా పురపాలక కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు, పట్టాల పంపిణీ తేదీలపై ప్రభుత్వం అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడించాల్సి ఉంది. జిల్లాల వారీగా పట్టాల పంపిణీ చేపట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయం అమలైతే సొంత స్థలం లేని వేలాది పేద కుటుంబాలకు ప్రయోజనం కలగనుంది.

TAGS:
Ap government
AP House Sites
house sites for poor
1.25 Lakh Families
AP House Plots

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