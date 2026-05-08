/AP Housing Scheme 2026: సొంత ఇల్లు లేనివారికి గుడ్ న్యూస్.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు.. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు!

AP housing scheme 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో సొంత ఇల్లు లేని పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు మరియు ఇళ్ల నిర్మాణంపై ప్రభుత్వం వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
రాష్ట్రంలో ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న సుమారు 2 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు త్వరగా ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్ల చొప్పున స్థలాలు కేటాయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అలాగే పీఎంఏవై-ఎన్టీఆర్ 2.0 పథకం కింద కూడా ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెలాఖరులోగా రాష్ట్రానికి లక్ష ఇళ్లను మంజూరు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల వేలాది కుటుంబాలకు ప్రయోజనం కలగనుంది.
గృహనిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎలాంటి ఆలస్యం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. అవసరమైన భూముల గుర్తింపు, లేఅవుట్ల సిద్ధం, మౌలిక వసతుల కల్పన వంటి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు.
ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల చాలా కాలంగా సొంత ఇంటి కోసం ఎదురుచూస్తున్న పేద కుటుంబాల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్లలో ఉంటున్నవారికి ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది. సొంత ఇల్లు ఉంటే కుటుంబానికి భద్రతతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుందని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. అందులో భాగంగానే గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాలను మరింత వేగంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో అర్హులైన వారిని గుర్తించి త్వరగా స్థలాలు పంపిణీ చేయనున్నారు.