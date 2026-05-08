Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /AP Housing Scheme 2026: సొంత ఇల్లు లేనివారికి గుడ్ న్యూస్.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు.. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు!

AP Housing Scheme 2026: సొంత ఇల్లు లేనివారికి గుడ్ న్యూస్.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు.. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 08, 2026, 08:10 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:10 AM IST

AP housing scheme 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సొంత ఇల్లు లేని పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు మరియు ఇళ్ల నిర్మాణంపై ప్రభుత్వం వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

AP housing scheme 20261/5

రాష్ట్రంలో ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న సుమారు 2 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు త్వరగా ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్ల చొప్పున స్థలాలు కేటాయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

AP housing scheme 20262/5

అలాగే పీఎంఏవై-ఎన్‌టీఆర్ 2.0 పథకం కింద కూడా ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెలాఖరులోగా రాష్ట్రానికి లక్ష ఇళ్లను మంజూరు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల వేలాది కుటుంబాలకు ప్రయోజనం కలగనుంది.

AP housing scheme 20263/5

గృహనిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎలాంటి ఆలస్యం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. అవసరమైన భూముల గుర్తింపు, లేఅవుట్ల సిద్ధం, మౌలిక వసతుల కల్పన వంటి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు.

AP housing scheme 20264/5

ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల చాలా కాలంగా సొంత ఇంటి కోసం ఎదురుచూస్తున్న పేద కుటుంబాల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్లలో ఉంటున్నవారికి ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది. సొంత ఇల్లు ఉంటే కుటుంబానికి భద్రతతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుందని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.

AP housing scheme 20265/5

ఇటీవల ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. అందులో భాగంగానే గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాలను మరింత వేగంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో అర్హులైన వారిని గుర్తించి త్వరగా స్థలాలు పంపిణీ చేయనున్నారు.

Tags:
AP Housing Scheme 2026
Chandrababu house sites scheme
PMAY NTR 2.0 Andhra Pradesh
Andhra Pradesh housing news
free house sites AP

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

Lakshmi Narayana Rajayoga3 min ago
2

శత్రువుల స్థావరాల్లోకి దూరి కొడతాం.. ఆపరేషన్ సింధూర్ వార్షికోత్సవంలో LT జనరల్..

Operation Sindoor33 min ago
3

తమిళనాడులో కొనసాగుతున్న హైడ్రామా.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నేడు క్లారిటీ..

Vijay Swearing Ceremony46 min ago
4

GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India Management Trainee Notification 20261 hr ago
5

Bengal Governor: మమతకు బిగ్ షాక్.. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసిన గవర్నర్..

West Bengal Assembly Dissovels1 hr ago