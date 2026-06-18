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Ap Inter Supply Results: నేడే ‘ఏపీ ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ’ ఫలితాలు.. మీ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 18, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:15 AM IST

Ap Inter Supply Results: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు అత్యంత కీలకమైన రోజు వచ్చేసింది. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాల విడుదలకు ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి సర్వం సిద్ధం చేసింది. విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ నేడు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12 గంటలకు ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
 

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నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా ఒక ప్రకటనలో వివరాలను వెల్లడించారు.   

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నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in లో చూసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్‌సైట్లలోకి వెళ్లి, మీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మీ పూర్తి రిజల్ట్ స్క్రీన్‌పై డిస్‌ప్లే అవుతుంది.   

Ap Inter Supplementary Results3/5

నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

అంతేకాకుండా, సాంకేతికతను జోడిస్తూ ఈసారి మనమిత్ర వాట్సాప్ నెంబరు 9552300009 ద్వారా కూడా ఫలితాలను పొందే సులువైన సదుపాయాన్ని విద్యామండలి కల్పించింది. ఈ నంబర్‌కు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ పంపడం ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలో వారి మార్కుల వివరాలను వాట్సప్ మెసేజ్ రూపంలో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.  

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నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో విద్యార్థులకు మేలు చేకూర్చేలా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అధికారులు. సాధారణంగా మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు మాత్రమే ఉండే ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అవకాశాన్ని.. ఈసారి ప్రత్యేకంగా రెండో ఏడాది విద్యార్థులకు కూడా వర్తింపజేశారు.   

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నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

దీనివల్ల ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకుని, ఉన్నత చదువుల్లో మంచి అవకాశాలు సాధించడానికి వీలు కలుగుతుంది. సప్లిమెంటరీ రాసిన విద్యార్థులంతా ఈ సమాచారాన్ని గమనించి ఫలితాలను సరిచూసుకోవాల్సిందిగా కోరారు.  

TAGS:
Ap Inter Supplementary Results
AP Inter Results 2026
Ap Inter Supply Results
Ap Inter Advanced Supplementary Results 2026
Inter Supplementary Results

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