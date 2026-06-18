Ap Inter Supply Results: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు అత్యంత కీలకమైన రోజు వచ్చేసింది. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాల విడుదలకు ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి సర్వం సిద్ధం చేసింది. విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ నేడు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12 గంటలకు ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా ఒక ప్రకటనలో వివరాలను వెల్లడించారు.
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in లో చూసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్లలోకి వెళ్లి, మీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మీ పూర్తి రిజల్ట్ స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అవుతుంది.
అంతేకాకుండా, సాంకేతికతను జోడిస్తూ ఈసారి మనమిత్ర వాట్సాప్ నెంబరు 9552300009 ద్వారా కూడా ఫలితాలను పొందే సులువైన సదుపాయాన్ని విద్యామండలి కల్పించింది. ఈ నంబర్కు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ పంపడం ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలో వారి మార్కుల వివరాలను వాట్సప్ మెసేజ్ రూపంలో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో విద్యార్థులకు మేలు చేకూర్చేలా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అధికారులు. సాధారణంగా మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు మాత్రమే ఉండే ఇంప్రూవ్మెంట్ అవకాశాన్ని.. ఈసారి ప్రత్యేకంగా రెండో ఏడాది విద్యార్థులకు కూడా వర్తింపజేశారు.
దీనివల్ల ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకుని, ఉన్నత చదువుల్లో మంచి అవకాశాలు సాధించడానికి వీలు కలుగుతుంది. సప్లిమెంటరీ రాసిన విద్యార్థులంతా ఈ సమాచారాన్ని గమనించి ఫలితాలను సరిచూసుకోవాల్సిందిగా కోరారు.