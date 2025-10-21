English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Inter Exams: ఏపీ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఇంటర్ పాస్ మార్కుల విధానంలో కీలక మార్పులు.. ఏంటంటే..!

Ap Inter Board: ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ఈసారి కొంచెం ముందుగానే నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మొదటి మరియు రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్ విద్యార్థుల పాస్ పర్సంటేజీ, పాస్ మార్కుల విధానంలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. ఈ మేరకు తాజాగా ఇంటర్‌ బోర్డు నుంచి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ఈసారి కాస్త ముందుగానే నిర్వహిస్తున్నారు. 2026, ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ఇంటర్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ జరుగనున్నాయి. అలాగే ఇంటర్ పరీక్షల ఫీజు గడువు అక్టోబర్ 22 వరకు ఉంది. ఆ తర్వాత రూ. 1000 ఆలస్య రుసుముతో అక్టోబర్ 30 వరకు ఫీజు చెల్లింపుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డు ఇటీవల తెలిపింది.     

 థియరీ పేపర్లకు రూ.600, ప్రాక్టికల్స్‌కు రూ.275, బ్రిడ్జికోర్సు సబ్జెక్టుకు రూ.165 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్ విద్యార్థుల పాస్ పర్సంటేజీ, పాస్ మార్కుల విధానంలోనూ ముఖ్య మార్పులు రానున్నాయి. ఈ మేరకు తాజాగా ఇంటర్‌ బోర్డు నుండి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. 

 ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇంటర్ జాగ్రఫీ పేపర్‌ మార్కుల విధానంలో.. గతంలో మాదిరిగా 35 శాతం మార్కులు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇకపై కనీసం 30 మార్కులు వచ్చినా పాస్ అయినట్లుగానే పరిగణిస్తారు.  

 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో ఫస్ట్‌ ఇయర్‌ రెగ్యులర్ విద్యార్థులకు జాగ్రఫీ ప్రశ్నపత్రం 75 మార్కులకు ఉంటుంది. దీన్ని 85 మార్కులకు చేశారు. కొత్త మార్పులతో జాగ్రఫీని ఎలెక్టివ్ (ఛాయిస్) సబ్జెక్టుగా పరిగణిస్తారు. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, జాగ్రఫీతో సమానంగా ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అంటే జాగ్రఫీ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలను 50 మార్కులకు బదులు 30 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 

ఈ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలో కనీసం 35 శాతం అంటే 11 మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని 30%కి తగ్గించడంతో 9 మార్కులు వస్తే ఉత్తీర్ణత పొందినట్లుగా పరిగణిస్తారు. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో రెగ్యులర్ అభ్యర్థులుగా ప్రవేశం పొందిన ఇంటర్ విద్యార్థులకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది.  

