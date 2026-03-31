AP Students: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచే..!

AP Students Alert:ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల్లో ఇంటర్ సెకండియర్ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం అందించింది. రేపటి నుంచి క్లాసులు ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ కాలేజీకి వెళ్లబోతుండటంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. విద్యా శాఖ ఇప్పటికే క్లాసుల నిర్వహణకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
ఈ క్లాసులు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు నిర్వహించబడతాయి. విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా బోధన పద్ధతులను ఉపయోగించాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు ఇచ్చారు. మధ్యాహ్నం భోజనం అనంతరం విద్యార్థులను ఇంటికి పంపిస్తారు. దీంతో వారికి విశ్రాంతి కూడా లభిస్తుంది.
ఈ క్లాసులు ఏప్రిల్ 23 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఈ సమయంలో సిలబస్ను పూర్తిగా పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టనున్నారు. పరీక్షలకు ముందు ముఖ్యమైన అంశాలను రివిజన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని పరీక్షలకు బాగా సిద్ధం కావాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ 23 తర్వాత ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి. ఈ పరీక్షలు విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు చాలా ముఖ్యమైనవి. అందుకే ఇప్పటి నుంచే క్రమంగా చదవడం, సమయం పాటించడం అవసరం.
పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత కాలేజీలు కొంతకాలం మూసివేస్తారు. మళ్లీ జూన్ 1 నుంచి కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి కాలేజీలు పునఃప్రారంభమవుతాయి. కొత్త అడ్మిషన్లు, కొత్త సబ్జెక్టులతో విద్యార్థులు కొత్త దశలోకి అడుగుపెడతారు.
మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా జూన్ 1 నుంచి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్.. సెకండియర్ కాలేజీలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇరు రాష్ట్రాల్లో కూడా విద్యార్థుల కోసం సమయానికి విద్యా కార్యక్రమాలు కొనసాగించడం ముఖ్య లక్ష్యంగా ఉంది.