AP: ముగిసిన ఏపీ ఇంటర్‌ పరీక్షలు.. ఫలితాలు ఎప్పుడు? వాల్యుయేషన్‌ కూడా స్టార్ట్‌!

AP Inter Exam 2026 Results: ఈరోజుతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఇంటర్ పరీక్షలు ముగిశాయి. చివరి రోజు కెమిస్ట్రీ పరీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం ఈ పరీక్షకు 3.87 లక్షల మంది ఇంటర్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. అయితే ఏప్రిల్ రెండో వారంలో ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు కూడా విడుదలవుతున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించి ఇదే నెలలో వాల్యుయేషన్ కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు ఈరోజుతో ముగిశాయి. ఈనెల 21 నుంచి వాల్యుయేషన్ కూడా ప్రారంభం అవుతుంది అని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సెక్రటరీ పి. రంజిత్ భాష తెలిపారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఇంటర్ పరీక్షలు ఇవాళ్టితో ముగిశాయి. చివరి రోజున కెమిస్ట్రీ పరీక్షకు 3.85 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాలలో ఈ ఇంటర్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన ఫలితాలు 2026 ఏప్రిల్ రెండో వారంలో ఫలితాలు కూడా విడుదల చేస్తామని ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ తెలిపారు. వాల్యుయేషన్ పారదర్శకంగా తప్పులు దొర్లకుండా చేయాలని అధ్యాపకులకు సూచించారు.
కాగా 2026 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ హాల్ టికెట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. నేటితో ఇంటర్ రెగ్యులర్ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి.
అయితే ఇంటర్ అకడమిక్ క్యాలెండర్ 2026 27 ప్రకారం బోర్డు తెలుగులో జాబితాను కూడా ప్రకటించింది నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన కాలేజీలు రీఓపెన్ అవుతాయి. ఆ రోజు నుంచి ఏప్రిల్ 23వ తేదీ వరకు ఇంటర్మీడియట్ క్లాసులు నిర్వహిస్తారు.
ఇక ఏప్రిల్ 24 నుంచి మేము 31వ తేదీ వరకు వేసవి సెలవులు. జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఇంటర్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం క్లాసులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి అని బోర్డు ప్రకటించింది.