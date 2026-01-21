AP Inter Exam Schedule: ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు శుభవార్త.. పరీక్షల మధ్యలో ఆ రెండు రోజులు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

AP College Holiday : ఏపీలో జరిగే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వల్ప సవరణలు చేసింది. హోలీ.. రంజాన్ వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు అదే సమయంలో రావడంతో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ మార్పులు చేశారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి తాజాగా సవరించిన పరీక్షా తేదీలను ప్రకటించింది.
ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కొన్ని పరీక్షలు పండుగల రోజుల్లోనే ఉన్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం, విద్యా శాఖ అధికారులతో చర్చించి తేదీల్లో స్వల్ప మార్పులు చేసింది. ముఖ్యంగా హోలీ, రంజాన్ రోజుల్లో ఉన్న పరీక్షలను ఇతర తేదీలకు మార్చారు.
కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి చివరి వారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే పరీక్షలు..మార్చి నెల మధ్య వరకు కొనసాగనున్నాయి. మొదటి సంవత్సరం, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థుల పరీక్షలకు విడివిడిగా తేదీలు ఖరారు చేశారు. భాషా పత్రాలు, సైన్స్, మ్యాథ్స్, కామర్స్ వంటి ప్రధాన సబ్జెక్టుల పరీక్షలు పండుగలు లేని రోజుల్లో నిర్వహించనున్నారు.
ఈ మార్పుల వల్ల విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పండుగల సమయంలో కుటుంబంతో కలిసి ఉండటం, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం కూడా విద్యార్థులకు అవసరమేనని ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకే పరీక్షల షెడ్యూల్లో ఈ సవరణలు చేసింది.
ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి అధికారులు మాట్లాడుతూ, కొత్తగా విడుదల చేసిన తేదీల ప్రకారం విద్యార్థులు తమ ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలని సూచించారు. హాల్ టికెట్లు, పరీక్షా కేంద్రాల విషయంలో ఎలాంటి మార్పులు లేవని స్పష్టం చేశారు. కేవలం తేదీల్లో మాత్రమే స్వల్ప సవరణలు జరిగాయని తెలిపారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉందని చెప్పవచ్చు. పండుగల సమయంలో పరీక్షల భారం తగ్గడంతో వారు ప్రశాంతంగా చదువుపై దృష్టి పెట్టే అవకాశం లభించింది. విద్యార్థులు కొత్త షెడ్యూల్ను గమనించి, సరైన ప్రణాళికతో పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.