AP Inter Exams Time Table 2026: ఏపీలోని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్. ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల అయ్యింది. పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 23 నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకూ జరగనున్నాయి. అలాగే ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ జనవరి 27 నుంచి ఫిబ్రవరి 10 వరకూ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు సవరించిన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ను ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విడుదల చేసింది.
ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలో ఇంటర్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ను గతంలోనే ప్రకటించినప్పటికీ.. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సెలవుల జాబితా వచ్చిన అనంతరం.. వాటికి అనుగుణంగా ఇంటర్ పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ సవరించారు. దీంతో ఇంటర్ పరీక్షల తేదీలలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23న మొదలై.. మార్చి 24వ తేదీతో ముగుస్తాయి. పరీక్ష ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమై.. 12 గంటలకు ముగుస్తుంది.
ఫిబ్రవరి 23న ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం కానుండగా.. ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ మొదలు కానున్నాయి. మొదట లాంగ్వేజ్ పరీక్షలు.. ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ పేపర్లు నిర్వహిస్తారు.
జనవరి 21వ తేదిన ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ పరీక్ష ఉంటుంది. అలాగే జనవరి 23న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
ప్రాక్టికల్ పరీక్షల విషయానికి వస్తే.. జనరల్ కోర్సులకు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 10 వరకూ ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షలు ఉంటాయి. ఒకేషనల్ కోర్సులకు జనవరి 27 నుంచి ఫిబ్రవరి 10 వరకూ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.