AP Inter Holidays: ఏపీ ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. వేసవి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే?

AP Intermediate Holidays 2026 List: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ పరీక్షలు మార్చి 24వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. అయితే ఇంటర్ అకడమిక్ క్యాలెండర్ 2026-27 కూడా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విడుదల చేసింది ఈ నేపథ్యంలో సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఏప్రిల్ 1న కాలేజీలో రీఓపెన్ కానున్నాయి. వేసవి సెలవులు ఎప్పుడు ఉంటాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
ప్రస్తుతం ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈసారి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు 10 లక్షలు పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారని బోర్డు అంచనా వేసింది. ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మార్చి 24వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి.   

 అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అకడమిక్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు క్యాలెండర్ ప్రకారం 2026-27 కు సంబంధించి ఏప్రిల్ 1న కాలేజీలు రీఓపెన్‌ అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్‌ 23 ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇంటర్మీడియేట్‌ వరకు క్లాసులు కొనసాగుతాయి.   

 ఇక ఏప్రిల్ 24 నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. జూన్ 1న మొదటి సంవత్సరం క్లాసులు ప్రారంభమవుతాయి. అదే రోజు సెకండ్ ఇయర్ క్లాసులు కూడా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.   

 ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా దసరా సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ సెలవులు 2026 అక్టోబర్ 10 నుంచి 20వ తేదీ వరకు రానున్నాయి. ఇక 2027 సంవత్సరంలో జనవరి 9 నుంచి 17వ తేదీ వరకు సంక్రాంతి సెలవులు కూడా ఉండనున్నాయి.  

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం అయ్యాయి. వీటికి సంబంధించి హాల్ టికెట్స్ కూడా ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికి అటెండెన్స్ 75 శాతం పైగా కచ్చితంగా అటెండెన్స్‌ ఉండాలని బోర్డు సూచించిన సంగతి తెలిసిందే.

