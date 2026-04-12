Inter Results 2026: ఏపీలోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్స్ తేదీ వచ్చేసిందోచ్..!

AP Inter Results 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. దీంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఏపీలోని ఇంటర్ రిజల్ట్స్పైనే ఉంది. అయితే, ఇంటర్ ఫలితాల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్ చేస్తూ ఏపీ విద్యాశాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇప్పటికే ఇంటర్ ఫలితాల కోసం విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఏపీలో కూడా ఇంటర్ రిజల్ట్స్పై విద్యాశాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది.
ఏపీలో ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 23వ తేదీ వరకు కొనసాగాయి. ఈ ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల కారణంగా పరీక్షల నిర్వహణకు నెల సమయం పట్టింది.
అయితే పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పరీక్షల ఫలితాలపై ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు సంబంధించి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను ఈనెల 18వ తేదీ లేదా 19వ తేదీన విడుదల చేయాలని ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్ణయించింది.
ఈ మేరకు అధికారులు తుది కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మూల్యాంకన ప్రక్రియ పూర్తికాగా.. ఫలితాల విడుదలకు ప్రాసెస్ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 16వ తేదీ నాటికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా అధికారులు నిర్ణయించారు.
ఈ నెల 18వ తేదీనే ఎక్కువ శాతం ఫలితాలు విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఏపీ ఇంటర్ బోర్డు ఫలితాలపై అధికారికంగా ప్రకటన చేయనుంది.