English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Inter Results 2026: ఏపీలోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్స్ తేదీ వచ్చేసిందోచ్..!

AP Inter Results 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. దీంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఏపీలోని ఇంటర్ రిజల్ట్స్‌పైనే ఉంది. అయితే, ఇంటర్ ఫలితాల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్ చేస్తూ ఏపీ విద్యాశాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది.
 
1 /5

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇప్పటికే ఇంటర్ ఫలితాల కోసం విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఏపీలో కూడా ఇంటర్ రిజల్ట్స్‌పై విద్యాశాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది.  

2 /5

ఏపీలో ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 23వ తేదీ వరకు కొనసాగాయి. ఈ ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల కారణంగా పరీక్షల నిర్వహణకు నెల సమయం పట్టింది.   

3 /5

అయితే పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పరీక్షల ఫలితాలపై ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు సంబంధించి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను ఈనెల 18వ తేదీ లేదా 19వ తేదీన విడుదల చేయాలని ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్ణయించింది.   

4 /5

ఈ మేరకు అధికారులు తుది కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మూల్యాంకన ప్రక్రియ పూర్తికాగా.. ఫలితాల విడుదలకు ప్రాసెస్ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 16వ తేదీ నాటికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా అధికారులు నిర్ణయించారు.

5 /5

ఈ నెల 18వ తేదీనే ఎక్కువ శాతం ఫలితాలు విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఏపీ ఇంటర్ బోర్డు ఫలితాలపై అధికారికంగా ప్రకటన చేయనుంది.

Next Gallery

