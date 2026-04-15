AP Inter Exams 2026 Results: ఫలితం ఏదైనా నిరుత్సాహ పడకండి.. ఈ మహనీయుల గాథలు తెలుసుకోండి..!!

AP Inter Exams 2026 Results Motivational Tips: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల తర్వాత దాదాపు 13 మంది వరకు విద్యార్థులు సూసైడ్ చేసుకున్నారు. మెదక్, హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో ఈ ఘోర దుర్ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. అయితే ఫలితం ఏదైనా కానీ విద్యార్థులు ఇలాంటి క్షణికావేశపు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా నిరుత్సాహం చెందకండి. దీంతో కెరీర్ నాశనం అవ్వదు. జీవితంలో ముందుకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించండి. ఎంతోమంది మహనీయులు పాఠశాల విద్యను కూడా పూర్తి చేసుకున్నవారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వ్యక్తులుగా వెలుగొందుతున్నారు.
ఈరోజు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంబంధించిన ఇంటర్ ఫలితాలు 2026 విడుదల కానున్నాయి. అయితే, ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా విద్యార్థులు క్షణికావేశ నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ప్రధానంగా 12వ తరగతి విద్య ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మీ గెలుపు తలుపులు మూసుకోవు. భవిష్యత్తులో అనేక అవకాశాలు మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి.
ఇంటర్మీడియట్ అనేది జీవితంలో ఒక వారధి మాత్రమే. ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోయినంత మాత్రాన విఫలమైనట్లు కాదు. ఫెయిల్ అయినా.. మార్కులు తక్కువ వచ్చినా కుంగిపోకుండా వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
ఒక తలుపు మూసుకుంటే.. ఈ లోకంలో వెయ్యి తలుపులు తెరుచుకునే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో పోరాడితే ఉజ్వల భవిష్యత్తు మీదే అవుతుంది. ఆవేశంగా మీరు తీసుకునే నిర్ణయం తల్లిదండ్రులకు తీరని దుఃఖాన్నిమిగులుస్తోంది. ఎంతోమంది మహనీయులు పదో తరగతి, ఇంటర్ తర్వాత విద్యను ఆపేసిన వారు కూడా ఉన్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ, మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్, బిల్ గేట్స్, బల్బును ఆవిష్కరించిన థామస్ ఎడిసన్. ఎంతోమంది ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇటీవలే విరాట్ కోహ్లీ కూడా తన పదవ తరగతి మార్కులను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఆయనకు గణితంలో అత్యంత తక్కువ మార్కులు కేవలం 51 మాత్రమే సంపాదించారు. అయినా ఏ మాత్రం నిరుత్సాహం చెందకుండా తనదైన రంగంలో రాణిస్తున్నాడు. ఇక క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండుల్కర్ కూడా చదువు పరంగా ఆయన ఎలాంటి విజయం సాధించలేదు. అయినా కఠోర శ్రమ ఫలితంగానే ఇప్పుడు క్రికెట్ దేవుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు.
నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా ఆయన సాధారణ విద్యార్థి మాత్రమే. థామస్ ఎడిసన్ కూడా పాఠశాల విద్యలో ఆయన ఎన్నో సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు. పలుమార్లు ఆయన్ను ఉద్యోగం నుంచి కూడా తొలగించారు. అయినా ఓడిపోలేదు.. నిరంతరాయంగా కృషి చేసి మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు.
బిల్ గేట్స్.. ఆయన హార్వర్డ్ కళాశాలలో చదువును మధ్యలోనే ఆపేశారు. మొదటగా వ్యాపారం ప్రారంభించాడు.. కానీ భారీ నష్టాలను చవిచూశాడు. అయినా ప్రయత్నాలు మాత్రం ఆపలేదు. అలా ఇప్పుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తి అయ్యాడు. అపర కుబేరుడు కూడా. ఇలా ఈ లోకంలో ఎన్నో గెలుపు ద్వారాలు మీకోసం తెరిచే ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి.