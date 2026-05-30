Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /AP Inter Holidays: ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. వేసవి సెలవులు జూన్‌ 5 వరకు పొడిగిస్తూ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం! కారణం ఏంటంటే?

AP Inter Holidays: ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. వేసవి సెలవులు జూన్‌ 5 వరకు పొడిగిస్తూ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం! కారణం ఏంటంటే?

Written ByRenuka Godugu
Published: May 30, 2026, 07:21 AM IST|Updated: May 30, 2026, 07:21 AM IST

AP Inter Board Extended Summer Holidays to June 5: విద్యార్థులకి శుభవార్త, వేసవి సెలవులని పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని జూనియర్ కళాశాలలు, ఇంటర్ బోర్డు జూన్ 1 నుంచి కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, దానిని 6వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇంటర్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

AP Inter Holidays1/5

ఏపీ ఇంటర్ హాలిడేస్

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంటర్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జూన్ 5వ తేదీ వరకు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జూనియర్ కళాశాలలకు ఇంటర్ బోర్డు వేసవి సెలవులను పొడిగించింది. ఇంతకు ముందు జూన్ 1 నుంచి కళాశాలలు మొదలవ్వాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు 6వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపింది.  

AP Inter Holidays 20262/5

ఏపీ ఇంటర్ వేసవి సెలవులు 2026

దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని జూనియర్ కళాశాలలకి వేసవి సెలవులు జూన్ 5వ తేదీ వరకు ఉంటాయి. ఇది అన్ని ప్రభుత్వ , ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలకు వర్తిస్తుంది. ఇది వరకు ప్రకారం జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి కళాశాలలు మొదలు కావాల్సి ఉంది.  

AP Inter Summer Holidays3/5

ఏపీ ఇంటర్ వేసవి సెలవులు

సెలవుల్లో మార్పు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించడం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా జూనియర్ కళాశాలలో పరీక్ష కేంద్రాలుగా ఈ అదనపు పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు అధ్యాపకులు పరీక్షల పనులలో ఉండటం వల్ల సాధారణ తరగతులు మొదలు పెట్టడం వీలుకాదు.  

AP Inter Summer Holidays Extended4/5

ఏపీ ఇంటర్ సెలవుల పొడిగింపు

అంతేకాకుండా పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, కొత్త విద్యా సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించే వారికి సమస్యలు లేకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంకా అదనపు సెలవుల వల్ల అడ్మిషన్ల ప్రక్రియకు కూడా సమయం దొరుకుతుంది. ఇక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూన్ 6వ తేదీన ఏపీలో కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.  

AP Inter Supplementary Exams 20265/5

ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు 2026

ఏపీలో వేసవి సెలవులు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు ఇచ్చారు. జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ సెలవులు పొడగించారు. ఇక ఇంటర్మీడియట్లో NCERT CBSE సిలబస్ విధానం అమల్లోకి వస్తుంది. దీనివల్ల జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు కూడా విద్యార్థులు రాణించే అవకాశం ఉంటుంది.  

Tags:
AP Inter Holidays 2026
AP Inter Summer Holidays Extended
AP Junior Colleges Reopening Date

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పంచాయితీ జరుగుతుండగానే ఊచకోత, తుపాకులతో కాల్చి, కత్తులతో నరికి ఆరుగురి దారుణహత్య!

పంచాయితీ జరుగుతుండగానే ఊచకోత, తుపాకులతో కాల్చి, కత్తులతో నరికి ఆరుగురి దారుణహత్య!

Karnataka Vijayapura Murder24 min ago
2

డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన బాలయ్య చిన్న కూతురు తేజస్విని.. స్టెప్స్‌కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా

balakrishna daughter36 min ago
3

ఆరెంజ్ క్యాప్‎తో కన్నీళ్లు దాచుకుంటూ...గ్రౌండ్‌లోనే వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన వైభవ్.. గుండ

Vaibhav Sooryavanshi41 min ago
4

రూ. 500 నోట్లపై ఆర్బీఐ బిగ్ అలర్ట్.. కీలక విషయం వెల్లడించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్..!!

RBI fake 500 notes1 hr ago
5

తగ్గుతున్నపసిడి ధరలు.. నేడు మే 30వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇవే..!!

Gold Price Today1 hr ago