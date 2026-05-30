/AP Inter Holidays: ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. వేసవి సెలవులు జూన్‌ 5 వరకు పొడిగిస్తూ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం! కారణం ఏంటంటే?

AP Inter Board Extended Summer Holidays to June 5: విద్యార్థులకి శుభవార్త, వేసవి సెలవులని పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జూనియర్ కళాశాలలు, ఇంటర్ బోర్డు జూన్ 1 నుంచి కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, దానిని 6వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జూన్ 5వ తేదీ వరకు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జూనియర్ కళాశాలలకు ఇంటర్ బోర్డు వేసవి సెలవులను పొడిగించింది. ఇంతకు ముందు జూన్ 1 నుంచి కళాశాలలు మొదలవ్వాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు 6వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జూనియర్ కళాశాలలకి వేసవి సెలవులు జూన్ 5వ తేదీ వరకు ఉంటాయి. ఇది అన్ని ప్రభుత్వ , ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలకు వర్తిస్తుంది. ఇది వరకు ప్రకారం జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి కళాశాలలు మొదలు కావాల్సి ఉంది.
సెలవుల్లో మార్పు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించడం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా జూనియర్ కళాశాలలో పరీక్ష కేంద్రాలుగా ఈ అదనపు పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు అధ్యాపకులు పరీక్షల పనులలో ఉండటం వల్ల సాధారణ తరగతులు మొదలు పెట్టడం వీలుకాదు.
అంతేకాకుండా పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, కొత్త విద్యా సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించే వారికి సమస్యలు లేకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంకా అదనపు సెలవుల వల్ల అడ్మిషన్ల ప్రక్రియకు కూడా సమయం దొరుకుతుంది. ఇక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూన్ 6వ తేదీన ఏపీలో కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఏపీలో వేసవి సెలవులు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు ఇచ్చారు. జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ సెలవులు పొడగించారు. ఇక ఇంటర్మీడియట్లో NCERT CBSE సిలబస్ విధానం అమల్లోకి వస్తుంది. దీనివల్ల జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు కూడా విద్యార్థులు రాణించే అవకాశం ఉంటుంది.