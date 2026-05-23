AP Inter Supplementary Dates: ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీల్లో మార్పులు.. కొత్త షెడ్యూల్ విడుదల!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 23, 2026, 03:36 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:36 PM IST

AP Inter Supplementary Dates:ఏపీ ఇంటర్ అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు రాస్తున్న విద్యార్థులకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ముందుగా ప్రకటించిన పరీక్షల తేదీల్లో కొన్ని మార్పులు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బక్రీద్ పండుగ సెలవు కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు వాయిదా

ముందుగా మే 28న జరగాల్సిన కొన్ని పరీక్షలను ఇప్పుడు జూన్ 5వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. ఈ మేరకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కార్యదర్శి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీంతో విద్యార్థులు కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం పరీక్షలకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.  

ఇంటర్ బోర్డు ప్రకటన

గతంలో విడుదల చేసిన టైమ్‌టేబుల్ ప్రకారం మే 28 ఉదయం జరగాల్సిన ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు ఇప్పుడు జూన్ 5 ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సెషన్‌లో ఆర్థికశాస్త్రం పేపర్-1, వృత్తి విద్య బ్రిడ్జి కోర్సు గణితం పేపర్-1, జీవశాస్త్రం పేపర్-1 పరీక్షలు జరగనున్నాయి.  

ఏపీ ఇంటర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్

అదే విధంగా మే 28 మధ్యాహ్నం జరగాల్సిన సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలను కూడా జూన్ 5 మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్-2బి, వృత్తి విద్య బ్రిడ్జి కోర్సు గణితం పేపర్-2, జీవశాస్త్రం పేపర్-2 పరీక్షలు ఉంటాయి.  

సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలు

పరీక్షల తేదీలు మారినా పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. హాల్ టికెట్లలో కూడా మార్పులు లేవని తెలిపింది. విద్యార్థులు తమకు కేటాయించిన కేంద్రాలకు వెళ్లి పరీక్షలు రాయాలని సూచించారు. వేసవి ఎండలు తీవ్రంగా ఉండటంతో పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద తాగునీరు, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, వైద్య సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యార్థులు కూడా ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.  

ఏపీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్

ఇక హాల్ టికెట్లను అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ‘మన మిత్ర’ వాట్సాప్ సేవ ద్వారా కూడా హాల్ టికెట్ పొందే అవకాశం కల్పించారు. 9552300009 నంబర్‌కు మెసేజ్ చేస్తే హాల్ టికెట్ మొబైల్‌లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత పేరు, ఫోటో, సబ్జెక్టులు, పరీక్షా కేంద్రం వివరాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే కాలేజీ యాజమాన్యాన్ని సంప్రదించాలని తెలిపారు.

