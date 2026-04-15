AP Inter Supply Exams: ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రీకౌంటింగ్, రీవెరిఫికేషన్‌, సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలు ఇవే!

ఏపీలో ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా బుధవారం ఉదయం 10.31 గంటలకు ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఇంటర్ ఫలితాల్లో ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల్లో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 77 శాతం ఉత్తీర్ణత, సెకండ్ ఇయర్లో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
అయితే ఇంటర్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ప్రకటించింది. థియరీ పరీక్షలు మే 21 నుంచి జూన్ 4 వరకు జరుగుతాయని పేర్కొంది.
పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు.. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు రెండు సెషన్లలో జరగనున్నాయి. అదేవిధంగా.. ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షలు జూన్ 7 నుంచి 11 వరకు జరుగుతాయని తెలిపింది.
ఏపీ ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థులకు తమ జవాబు పత్రాల రీకౌంటింగ్ (RC), అలాగే స్కాన్డ్ కాపీతో కూడిన రీ వెరిఫికేషన్ (RV) కోసం ఇంటర్ బోర్డు అవకాశం కల్పించింది.
ఈ రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 27వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎగ్జామ్ పేపర్లు రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కావాలనుకునే విద్యార్థులు ఈ తేదీల్లోగా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది.