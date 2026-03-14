AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు శుభవార్త..ఉగాది రోజున 10 వేల ఉద్యోగాలు..!

AP Employment: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు త్వరలో మంచి వార్త వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉగాది పండుగ రోజున ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్రంలోని దాదాపు 60 శాఖల్లో కలిపి సుమారు 10 వేల పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఇది పెద్ద అవకాశంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఈ జాబ్ క్యాలెండర్లో ముఖ్యంగా విద్యాశాఖకు సంబంధించిన పోస్టులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశముంది. డీఎస్సీ (DSC) ద్వారా 3,000కు పైగా టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. స్కూల్ విద్యలో ఉపాధ్యాయుల కొరతను తగ్గించడానికి ఈ నియామకాలు కీలకంగా మారనున్నాయి.
అదే విధంగా రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా కూడా కొన్ని కీలక పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గ్రూప్-2 కింద సుమారు 470 పోస్టులు, గ్రూప్-1 కింద 101 పోస్టులు భర్తీ చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ పోస్టులకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడే అవకాశం ఉంది.
ఇక పోలీస్ శాఖలో కూడా నియామకాలు జరగనున్నాయి. పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా దాదాపు 1,000 పోస్టులను భర్తీ చేసే అవకాశముందని సమాచారం. పోలీస్ శాఖలో ఖాళీలను తగ్గించడానికి ఈ నియామకాలు ఉపయోగపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఇతర కొన్ని శాఖల్లో కూడా కలిపి సుమారు 1,500 వరకు పోస్టులు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. మొత్తం మీద చూస్తే ఈ జాబ్ క్యాలెండర్లో దాదాపు 10 వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
అయితే ఈ జాబ్ క్యాలెండర్లో ఖచ్చితంగా ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయి, ఏ శాఖల్లో ఎంత సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అనే విషయంపై ఇంకా పూర్తి వివరాలు బయటకు రావాల్సి ఉంది. మరో రెండు లేదా మూడు రోజుల్లో దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.