AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

AP Job Calendar
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం నుంచి శుభవార్త వచ్చింది. రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉగాది పండుగకు ముందే జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో లక్షల మంది యువతలో ఆశలు పెరిగాయి.
మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ.. జాబ్ క్యాలెండర్లో స్పష్టమైన వివరాలు ఉంటాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీలు, డిగ్రీ కాలేజీల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. ఈ పోస్టుల భర్తీ వల్ల ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో బోధనా నాణ్యత మెరుగవుతుందని అన్నారు.
అలాగే యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నైపుణ్య అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టిందని మంత్రి చెప్పారు. ఇందుకోసం వీలైనంత త్వరగా “నైపుణ్యం పోర్టల్” ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఉద్యోగార్థులు తమ అర్హతలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. కంపెనీలు కూడా తమకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలు ఉన్న అభ్యర్థులను ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం 25 రంగాలకు సంబంధించిన డేటా ఇంటిగ్రేషన్ పూర్తయ్యిందని మంత్రి తెలిపారు. ఈ రంగాల్లో మొత్తం 1,14,899 ఉద్యోగాలు అందుబాటులో ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఐటీ, తయారీ, ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం, సేవల రంగాలు వంటి విభిన్న విభాగాల్లో ఈ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని సమాచారం. యువత తమకు సరిపడే ఉద్యోగాలను సులభంగా గుర్తించేందుకు ఈ డేటా ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఉగాది పండుగను కొత్త ప్రారంభానికి సంకేతంగా భావిస్తూ, అదే సమయంలో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని నిర్ణయించామని మంత్రి లోకేశ్ చెప్పారు. ఇది నిరుద్యోగ యువతకు కొత్త ఆశను కలిగిస్తుందని అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే హామీలను అమలు చేయడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యోగార్థుల్లో ఉత్సాహం పెరిగింది. త్వరలోనే నోటిఫికేషన్లు విడుదలై నియామక ప్రక్రియ మొదలవుతుందని వారు ఆశిస్తున్నారు. ఉగాది తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయన్న నమ్మకం యువతలో కనిపిస్తోంది.