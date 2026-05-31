Summer Holidays Extended: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. సమ్మర్ సెలవులు పొడిగింపు.. కొత్త షెడ్యూల్ విడుదల!

Written ByVishnupriya
Published: May 31, 2026, 04:32 PM IST|Updated: May 31, 2026, 04:32 PM IST

Summer Holidays AP:ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చదువుతున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన సమాచారం ఇచ్చింది. జూనియర్ కాలేజీలు ప్రారంభమయ్యే తేదీలో స్వల్ప మార్పు చేస్తూ వేసవి సెలవులను మరికొన్ని రోజులు పొడిగించింది. దీంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తాజా షెడ్యూల్‌పై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

కొత్త విద్యా సంవత్సరం

Summer holidays మొదట విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 1 నుంచి జూనియర్ కాలేజీలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు కొనసాగుతున్న కారణంగా విద్యాశాఖ ఈ నిర్ణయాన్ని మార్చింది. పరీక్షల నిర్వహణకు ఇబ్బంది కలగకుండా సెలవులను పొడిగించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

ఏపీ విద్యా వార్తలు

summer holidays update తాజా ఆదేశాల ప్రకారం జూన్ 5 వరకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరుగుతాయి. అందువల్ల రాష్ట్రంలోని అన్ని జూనియర్ కాలేజీలు జూన్ 6 నుంచి తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు ఆ తేదీ నుంచి కాలేజీలకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.

విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్

summer holidays opening day అయితే కాలేజీల ప్రారంభ తేదీ మారినప్పటికీ, విద్యాశాఖ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన అకడమిక్ క్యాలెండర్‌లోని ఇతర కార్యక్రమాల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. విద్యా సంవత్సరం షెడ్యూల్ యథావిధిగా కొనసాగనుంది.

జూనియర్ కాలేజీల ప్రారంభం

summer holidays extended ఇక పాఠశాలల విషయానికి వస్తే, విద్యార్థులకు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వేసవి సెలవులు జూన్ 11 వరకు ఉంటాయి. అనంతరం జూన్ 12 నుంచి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయి. దీంతో కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి.

ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు

summer holidays 2026 వేసవి సెలవుల తర్వాత విద్యార్థులు కొత్త పాఠాలు, కొత్త తరగతులతో విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అవసరమైన పుస్తకాలు, యూనిఫాంలు మరియు ఇతర విద్యా సామగ్రిని ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలని విద్యావేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

