AP Anganwadi Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. పరీక్ష లేకుండానే టెన్త్ అర్హతతో గవర్నమెంట్ జాబ్.. ఎక్కడంటే..?

AP WCD Jobs 2026: ఏపీ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. కేవలం 10వ తరగతి అర్హతతోనే రాత పరీక్ష లేకుండానే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందేందుకు.. 171 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఏపీ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, కడప జిల్లాలోని వివిధ ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు వెంటనే ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్. కడప జిల్లాలోని వివిధ ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న 171 అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో అంగన్వాడీ కార్యకర్తల (AWW) పోస్టులు: 30, అంగన్వాడీ హెల్పర్ (AWH) పోస్టులు: 141 ఉన్నాయి. అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అభ్యర్థులు సంబంధిత గ్రామం లేదా వార్డుకు చెందిన వివాహిత మహిళలై ఉండాలి. అలాగే నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళల వయస్సు జూలై 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేని పక్షంలో కనీస వయస్సును 18 ఏళ్లుగా పరిగణిస్తారు. అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆఫ్లైన్ విధానంలో ఏప్రిల్ 13, 2026 సాయంత్రం 5 గంటలలోపు నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన చిరునామాలో దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. అయితే ఎలాంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించరు. మార్కుల కేటాయింపు 10వ తరగతి మార్కులకు: 50 మార్కులు, ప్రీ-స్కూల్ శిక్షణ తీసుకున్న వారికి: 5 మార్కులు, వితంతువులకు: 5 నుంచి 10 మార్కులు, అనాథలకు: 10 మార్కులు, వికలాంగులకు: 5 మార్కులు, ఇంటర్వ్యూకు: 20 మార్కులుగా కేటాయించారు.
ఇంటర్వ్యూను ఏప్రిల్ 23, 2026వ తేదీన సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (RDO) కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి తెలుసుకోవచ్చు.