Liquor Price: మద్యం ప్రియులకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఒక్కో బాటిల్‌పై రూ.10 పెంపు..!

AP Liquor Price Hike: సంక్రాంతి పండుగ ముందు మద్యం ప్రియులకు బిగ్ షాక్‌. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మద్యం బాటిల్లపై రూ.10 పెంపు. బార్లపై విధించే పది శాతం అడిషనల్ రిటైల్ ఎక్సైజ్ టాక్స్ (ARET)ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. దీంతో సర్కార్‌కు రూ. 340 కోట్ల నష్టం వాటిల్లనుంది. దీంతో మద్యం బాటిల్లపై పదిరూపాలు పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ఏపీలో మద్యం ధరలు హఠాత్తుగా పెంచేశారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం నేపథ్యంలో ఈ ధరలను పెంచాయి. బార్లపై విధించే పది శాతం అడిషనల్ రిటైల్ ఎక్సైజ్ టాక్స్ ను ప్రభుత్వం ఇటీవల రద్దు చేసింది. దీంతో సర్కార్‌కు రూ. 340 కోట్ల నష్టం వాటిల్లనుంది.   

దీంతో మద్యం బాటిల్ పై పది రూపాయలు పెంచాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల రూ.1391 అదనపు ఆదాయం రానుంది. క్వాటర్‌ రూ.99 బ్రాండ్, బీర్లపై మాత్రం ఈ పెంపు ఉండదు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లకు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో 3 స్టార్ పై స్థాయి హోటలకు మైక్రోబ్ బ్రూవరీ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.  

 అయితే ప్రభుత్వం ఫారిన్ లిక్కర్ తో పాటు IMFL రిటైల్ మార్జిన్ ఒక శాతం వరకు పెంచాలని క్యాబినెట్లో నిర్వహించారు. ఇది ఐఎంఎఫ్ఎల్ 180 ఎంఎల్ బాటిల్, బీర్, వైన్ ఆర్టిడిఎస్ కి కూడా వర్తిస్తుంది. దీంతో బార్లు రిటైల్ అవుట్‌లెట్ల మధ్య ధరల అసమానతపై ఆందోళన నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు.  

 దీంతో క్యాబినెట్ ఓకే మద్యం బాటిల్‌ ధరలు రిటైల్ దుకాణాల్లో బార్లలో వేర్వేరు ధరలు ఉండడంతో ఈ అసమానతలను తొలగించడానికి రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్నులు ఉపసంహరించుకుంది. దీంతో బార్లపై రూ.340 కోట్లు ఏడాదికి ఆర్థిక బారం తగ్గనుందని అంచనా.  

 ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లాజిస్టిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ స్థాపన కూడా కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు. ప్రధానంగా సంస్థాగత మూలధనాన్ని ఆకర్షించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. అంతేకాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లాజిస్టిక్ ఫండ్ రూపొందించడానికి ఆమోదం తెలిపినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

