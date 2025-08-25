AP Mega DSC: మెగా డీఎస్సీపై ఏపీ పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇటీవల ఎంపికైన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ను మంగళవారానికి వాయిదా వేస్తూ అధికారిక ప్రకటన చేసింది.
అయితే ఈ ప్రక్రియ ముందు విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం సోమవారం, ఆగస్టు 25 నుంచే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ కాల్ లెటర్ల పంపిణీలో జాప్యం జరగడంతో.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను ఒక రోజు అధికారులు వాయిదా వేశారు.
మెగా డీఎస్సీ 2025 మెరిట్ జాబితాను ఇప్పటికే విడుదల చేయగా.. అభ్యర్థులు పరీక్షల్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకులు కూడా కేటాయించారు. ఇక రిజర్వేషన్లు, స్థానికత ప్రమాణాల ఆధారంగా ఎంపికైన వారికి కాల్ లెటర్లు ఇవ్వాల్సి ఉంది.
కాబట్టి ఎలాంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రాకుండా.. పలు దఫాలుగా జాబితాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. తాజా అప్డేట్ ప్రకారం ఈ సోమవారం ఉదయం నుంచి.. అభ్యర్థుల లాగిన్లో కాల్ లెటర్లు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఇక సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన అభ్యర్థులకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియను సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలోగా పూర్తి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కౌన్సెలింగ్ అనంతరం ఎంపికైన అభ్యర్థులను సెప్టెంబర్ రెండో వారంలోనే.. పాఠశాలల్లో జాయిన్ అయ్యేలా షెడ్యూల్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు.