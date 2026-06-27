/AP Mission Vatsalya Scheme 2026: ఏపీలో వీళ్ళకి నెలకు రూ.4 వేల ఆర్థిక సాయం.. వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి

AP Mission Vatsalya Scheme 2026:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనాథ పిల్లల సంక్షేమం కోసం మిషన్ వాత్సల్య పథకాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన పిల్లలకు ప్రతి నెలా రూ.4,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందజేస్తారు. పిల్లల చదువు, పోషణ, భవిష్యత్తుకు అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మిషన్ వాత్సల్య పథకం కింద ఎంపికైన పిల్లలకు 18 ఏళ్లు పూర్తయ్యే వరకు ప్రతి నెలా ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. అయితే డబ్బును నెలనెలా కాకుండా, ఆరు నెలలకు ఒకసారి రూ.24,000 చొప్పున నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఏడాదికి మొత్తం రూ.48,000 లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
మొదట పూర్తిగా తల్లిదండ్రులు లేని అనాథ పిల్లలను ఈ పథకంలో చేర్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పరిధిని మరింత విస్తరించారు. తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరిని కోల్పోయిన పిల్లలు, తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తల్లిదండ్రుల పిల్లలు, యాసిడ్ దాడి బాధితుల పిల్లలు, విడాకులు తీసుకున్న దంపతుల పిల్లలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన చిన్నారులు కూడా అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేయాలనుకునే వారు అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. పిల్లల జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్బుక్ కాపీ వంటి పత్రాలను సమర్పించాలి. అవసరమైతే గెజిటెడ్ అధికారి ధృవీకరణ కూడా ఉండాలి.
దరఖాస్తులపై మరిన్ని వివరాల కోసం సమీపంలోని ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయం, అంగన్వాడీ కార్యకర్త, సూపర్వైజర్ లేదా సీడీపీవోను సంప్రదించవచ్చు. అధికారులు అర్హతలు పరిశీలించిన తర్వాత తుది లబ్ధిదారుల జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునే పిల్లల వయస్సు 2026 మార్చి 31 నాటికి 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉండాలి. అలాగే కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.72 వేలలోపు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.96 వేలలోపు ఉండాలి. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో అమలవుతున్న ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని అనేక మంది పిల్లలకు ఆర్థిక భరోసా లభిస్తోంది. అర్హులైన కుటుంబాలు ఆలస్యం చేయకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.