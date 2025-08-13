English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP New Liquor Policy: మందు బాబులు ఎగిరి గంతేసే శుభవార్త.. ఇక వైన్ షాప్ ల దగ్గ వాటికి అనుమతి..

AP New Liquor Policy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం మంచు బాబులకు తాగకుండానే నిషా ఎక్కే శుభవార్త చెప్పింది. దీంతో లిక్కర్ లవర్స్ ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. 

 
AP New Liquor Policy: గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వైన్ షాపుల దగ్గర పర్మిట్ రూమ్ లను నిషేధించింది. దీని వల్ల చాలా మంది మందు బాబులు తాగకుండా చేయాలనేది గత ప్రభుత్వం అనుకుంది. అది నెరవేరలేదు. 

మరోవైపు మందుబాబులు వైన్ షాపుల దగ్గర పర్మిట్ రూమ్స్ లేకపోవడంతో .. వైన్ షాపుల దగ్గర బస్ స్టాండ్స్ సహా ప్రభుత్వ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాగుతూ సామాన్య ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు.  

వైన్ షాప్ దగ్గర పర్మిట్ రూమ్ లేకపోవడం వల్లే ఇదంత గమనించిన కూటమి ప్రభుత్వం వైన్ షాపులకు అనుబంధంగా పర్మిట్ రూమ్ లకు అనుమతులు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత ప్రభుత్వం నిషేధించిన మద్యం పర్మిట్ రూమ్ ల పై నిబంధనలు ఎత్తేసింది. ఏపీ ఎక్సైజ్ రూల్స్ 2024ను సవరణ చేస్తూ.. ఏపీలో పర్మిట్ రూమ్లు అనుమతించేందుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో జీవో నెంబర్ 273 జారీ చేసింది.   

ఏపీలో అన్ని అన్ని A4 లిక్కర్  షాపులకు పర్మిట్ రూమ్ లు పెట్టుకునేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. వైన్ షాపు నిర్వాహకులు తమ షాపకు అనుబంధంగా పర్మిట్ రూమ్ పెట్టుకోవడానికి యేడాదికి రూ. 5 లక్షలు (RET ₹55 లక్షల వరకు ఉన్న షాపులు).. రూ. 7.5 లక్షలు (RET ₹65–85 లక్షల షాపులు) చెల్లించి లైసెన్స్ తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

ఏపీ కొత్త మద్యం పాలసీలో భాగంగా అనుమతించిన పర్మిట్ రూమ్ లో సీల్డ్ బాటిల్ కొన్న వినియోగదారులకు మాత్రమే తాగేందకు అనుమతులు ఇచ్చింది. ప్రతి పర్మిట్ రూమ్ గరిష్ఠంగా 1000 SFT, శానిటేషన్, హ్యాండ్ వాష్, తాగునీటి సౌకర్యం కంపల్సరీ ఉండాలని ఆదేశించింది. తాగునీరు పెట్టకుంటే ఆయా పర్మిట్ షాపుల యజామానులపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకునేలా పకడ్బందీగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేయబోతుంది. అంతేకాదు పర్మిట్ రూమ్ కు  సంబంధించి నియమ నిబంధనలను ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు  

