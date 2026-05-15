/AP New Pension: జూన్ 1 నుంచి రూ.10 వేల పింఛన్.. ఏపీలో కొత్త జాబితా రెడీ!

AP New Pension:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి కొత్తగా పింఛన్లు మంజూరు చేసింది. వైద్య ఖర్చులతో ఇబ్బంది పడుతున్న పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 965 మందికి ఈ కొత్త పింఛన్లు మంజూరయ్యాయి. గత ఏడాది మార్చి తర్వాత కిడ్నీ, లివర్, గుండె సంబంధిత సమస్యలు, బోదకాలు, కుష్టు వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అర్హత పరిశీలించిన తర్వాత అందరికీ పింఛన్లు మంజూరు చేసినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఈ పింఛన్లను జూన్ 1 నుంచి పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రతి నెలా లబ్ధిదారులకు రూ.10 వేల చొప్పున ప్రభుత్వం అందించనుంది. సాధారణ సామాజిక పింఛన్ల మాదిరిగానే స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు సిబ్బంది నేరుగా లబ్ధిదారుల ఇళ్లకే వెళ్లి డబ్బులు అందజేస్తారు.
ఈ పథకానికి ప్రతి నెలా రూ.93 లక్షలకు పైగా ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇకపై దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి కూడా వైద్యారోగ్య శాఖ ఆమోదం వచ్చిన వెంటనే పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కొన్ని తీవ్రమైన వ్యాధులను దివ్యాంగుల చట్ట పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది. పక్షవాతం వల్ల మంచానికే పరిమితమైన వారు, కండరాల వ్యాధులతో బాధపడేవారు, తలసేమియా, సికిల్ సెల్ అనీమియా, హీమోఫీలియా వంటి వ్యాధులు ఉన్నవారు కూడా ఈ పింఛన్లకు అర్హులు అవుతారు.
ఇలాంటి వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు సదరం సర్టిఫికెట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. 2025 మార్చి తర్వాత మొత్తం 1,217 మంది దరఖాస్తు చేసినట్లు సమాచారం. వీరిలో సర్టిఫికెట్ పూర్తైన వారికి వచ్చే నెల నుంచే పింఛన్లు అందించనున్నారు.
తలసేమియా, హీమోఫీలియా, సికిల్ సెల్ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి నెలకు రూ.10 వేల పింఛన్ ఇస్తారు. అలాగే తీవ్రమైన కండరాల వ్యాధులు లేదా పక్షవాతం కారణంగా మంచానికే పరిమితమైన వారికి నెలకు రూ.15 వేల వరకు పింఛన్ అందించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా జూన్ నెల నుంచి కొత్త పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తుల స్వీకరణ కూడా ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. త్వరలో పూర్తి మార్గదర్శకాలు విడుదల కానున్నాయి.