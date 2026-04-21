English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!

AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!

AP New Pension Update 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త పెన్షన్ల కోసం చాలా మంది ఇప్పటికీ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వారికి ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా డబ్బులు ఇస్తున్నప్పటికీ, కొత్తగా దరఖాస్తు చేసిన వారికి ఇంకా అవకాశాలు అందడం లేదు. దీంతో అర్హులైన చాలా మంది నిరాశలో ఉన్నారు.
1 /5

ప్రస్తుతం జిల్లాల్లో ఇప్పటికే లక్షల సంఖ్యలో పెన్షన్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులు, కార్మికులు వంటి వారికి ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా పెన్షన్ అందిస్తోంది. ఇటీవల ప్రభుత్వం పెన్షన్ మొత్తాలను కూడా పెంచింది. వృద్ధులకు సుమారు రూ.4000, దివ్యాంగులకు ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. ఈ విషయం కొంతమందికి ఉపశమనం కలిగించినా, కొత్తగా అర్హత పొందిన వారు మాత్రం ఇంకా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది.

2 /5

కొత్త పెన్షన్ల కోసం చాలా మంది సచివాలయాలు, కార్యాలయాలు తిరుగుతున్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో వేల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వచ్చినప్పటికీ, వాటిని స్వీకరించడం లేదా ఆమోదించడం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. కొందరు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వెళ్లినా, “ఇప్పుడే తీసుకోవడం లేదు” అని అధికారులు చెబుతున్నారని ప్రజలు అంటున్నారు.

3 /5

ఇంకా కొందరు తమకు ముందుగా వచ్చిన పెన్షన్ కూడా ఆగిపోయిందని చెబుతున్నారు. మళ్లీ దరఖాస్తు చేయాలనుకున్నా అవకాశం లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా వితంతువులు, వృద్ధులు, ఒంటరి మహిళలు వంటి వారు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు.  

4 /5

ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉన్న లబ్ధిదారులకు ఎక్కువ మొత్తంలో పెన్షన్ ఇస్తున్నందున, కొత్త పెన్షన్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొత్త లబ్ధిదారులను వెంటనే చేర్చడం ఆలస్యం అవుతోందని సమాచారం.

5 /5

అయితే ప్రజలు మాత్రం త్వరగా కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పెన్షన్ వారి రోజువారీ జీవనానికి చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఆదాయం లేని వారికి ఇది ఒక పెద్ద సహాయం.

Next Gallery

Silver Price Fall: కుప్పకూలిన వెండి ధర.. ఏకంగా రూ. 1.89లక్షలు పతనం.. త్వరలోనే కిలో ధర రూ. లక్ష..!!