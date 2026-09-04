/AP New Pensions 2026: ఏపీ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. కొత్త పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులు ప్రారంభం!

AP New Pensions 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి త్వరలో శుభవార్త అందనుంది. చాలా రోజులుగా కొత్త పెన్షన్ల దరఖాస్తులు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయా అని అర్హులైన వారు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొత్త పెన్షన్ల దరఖాస్తులపై కీలక సమాచారం వెలువడింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. కొత్త పెన్షన్ అప్లై చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్లకు మరికొన్ని రోజుల్లో శుభవార్త వినిపించనుంది. మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో కొత్త పెన్షన్ల దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభించనుంది. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత అర్హత ఉన్నవారు తమ వివరాలను సమర్పించుకోవచ్చు.
కొత్త పెన్షన్లలో వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు తదితర కేటగిరీలకు చెందిన వారు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తమకు వర్తించే పెన్షన్ కేటగిరీకి సంబంధించి అవసరమైన వివరాలు, పత్రాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తులను సచివాలయాలు, గ్రామ కార్యాలయాలు, వార్డు కార్యాలయాల్లో చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న అర్హులైన ప్రజలు కూడా తమకు దగ్గరలోని కార్యాలయానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దరఖాస్తుల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత అక్టోబర్ నుంచి కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకేసారి పెన్షన్ అందిస్తారా? లేక దశల వారీగా మంజూరు చేస్తారా? అనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం ఆధారంగా కొత్త పెన్షన్ల మంజూరు ప్రక్రియ కొనసాగనుంది.
కొత్త పెన్షన్ల కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందనే వార్త మంచి విషయమే. అయితే దరఖాస్తులు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి, ఏయే పత్రాలు అవసరం, అర్హత నిబంధనలు ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాలను అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించిన తర్వాతే తెలుసుకోవడం మంచిది.
కాబట్టి పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అర్హులు రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనలను గమనిస్తూ ఉండాలి. దరఖాస్తుల తేదీ ప్రకటించిన వెంటనే అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధం చేసుకుని దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.