AP Pensioners: పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..ఏపీ ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. మే 1 నుంచి కొత్త సిస్టమ్!

AP Pension New Rules 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెన్షన్ వ్యవస్థలో పెద్ద మార్పులు తీసుకొస్తూ ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై అన్ని రకాల పెన్షన్ దరఖాస్తులు కేవలం.. నిధి పోర్టల్ ద్వారానే ప్రాసెస్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రక్రియ మరింత పారదర్శకంగా, వేగంగా మారుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం చాలా చోట్ల పెన్షన్ దరఖాస్తులు కాగితాల రూపంలో సమర్పిస్తున్నారు. ఈ విధానం వల్ల ఆలస్యం, గందరగోళం.. మధ్యవర్తుల సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే ప్రభుత్వం డిజిటల్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇకపై పేపర్ అప్లికేషన్లకు ముగింపు పలుకుతోంది.

ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రకారం, ఏప్రిల్ 30, 2026 వరకు మాత్రమే పేపర్ దరఖాస్తులను అంగీకరిస్తారు. ఆ తరువాత, అంటే మే 1 నుంచి వచ్చే అన్ని దరఖాస్తులు తప్పనిసరిగా నిధి పోర్టల్‌లో ఆన్‌లైన్ ద్వారా సమర్పించాలి. ఈ నియమాన్ని అన్ని శాఖలకు వర్తింపజేస్తున్నారు.

ఇప్పటికే వివిధ కార్యాలయాల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తులను కూడా ఏప్రిల్ 30లోపు పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ కొత్త విధానం వల్ల దరఖాస్తుదారులకు చాలా సౌలభ్యం ఉంటుంది. తమ ఫైల్ ఏ దశలో ఉందో వారు ఇంట్లోనే ఆన్‌లైన్‌లో చూసుకోవచ్చు.  

ముఖ్యంగా, కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. అలాగే, మధ్యవర్తుల అవసరం లేకుండా నేరుగా లబ్ధిదారులకు సేవలు అందుతాయి. ఇది పెన్షన్ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చుతుంది.

అలాగే, ఉద్యోగులు రిటైర్ అయ్యే ముందు వారి పెన్షన్ వివరాలను ముందుగానే పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీంతో రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆలస్యం లేకుండా త్వరగా పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

AP pension new rules 2026 Nidhi portal Andhra Pradesh AP pension system changes pension online application AP Andhra Pradesh Pension Update

DA, DR Hike: కంటతడి పెట్టించిన సుప్రీం తీర్పు..పెన్షన్ అంటే భిక్ష కాదు.. హక్కు, ఇక ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సమానంగా డీఏ..!!