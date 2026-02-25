AP Pension Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ పెన్షన్ దారులకు శుభవార్త.. ఒకరోజు ముందే డబ్బులు..!

AP Pension Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెన్షన్ పొందే వారికి శుభవార్త వచ్చింది. ప్రతి నెల మొదటి తేదీన పంపిణీ చేసే సామాజిక పెన్షన్లను ఈసారి ఒక రోజు ముందుగానే అందించనున్నారు. మార్చి 1 ఆదివారం కావడంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. అందుకే పెన్షన్ల పంపిణీని ఫిబ్రవరి 28న నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ మేరకు గ్రామ సచివాలయాలు మరియు వార్డు సచివాలయాలకు ఇప్పటికే అధికారిక ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. లబ్ధిదారులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సమయానికి తమ పెన్షన్ అందుకోవాలని ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. పెన్షన్ పంపిణీ సజావుగా జరిగేలా సంబంధిత అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమం ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫిబ్రవరి 28న అసెంబ్లీకి కూడా సెలవు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు. పెన్షన్ పంపిణీ.. కార్యక్రమంలో మంత్రులు మరియు ఎమ్మెల్యేలు తప్పనిసరిగా పాల్గొనాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు నేరుగా చేరే ఈ కార్యక్రమం పారదర్శకంగా జరగాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
పెన్షన్ పొందే వృద్ధులు, వికలాంగులు, విధవలు మరియు ఇతర అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఈ నిర్ణయంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి నెల ప్రారంభంలోనే డబ్బు అందుకోవడం వల్ల వారి అవసరాలు సులభంగా తీర్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వృద్ధులకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది.
అయితే ఏదైనా కారణంతో ఫిబ్రవరి 28న పెన్షన్ అందుకోలేని వారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి వారికి మార్చి 2న పెన్షన్.. అందజేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఎవరికీ అన్యాయం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సమయానికి పెన్షన్ అందుతుంది. ఆదివారం సెలవు.. కారణంగా ఆలస్యం కాకుండా ముందుగానే పంపిణీ చేయడం మంచి నిర్ణయంగా పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ చర్యతో ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో విశ్వాసం మరింత పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు.