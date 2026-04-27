Tax Discount: ప్రజలకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్.. 5% రాయితీ.. ముందుగా ట్యాక్స్ కడితే లాభం మీకే!

AP Property Tax Discount: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ప్రభుత్వం ఒక మంచి ఆఫర్ను ప్రకటించింది. గ్రామ పంచాయతీల్లో ఆస్తి పన్ను చెల్లించే వారికి 5 శాతం రాయితీ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవం సందర్భంగా తీసుకున్నారు. దీంతో గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలకు కొంత ఆర్థిక భారం తగ్గనుంది.
ప్రభుత్వం తెలిపిన ప్రకారం, ప్రస్తుత ఆస్తి పన్నును వచ్చే ఏడాది మార్చి నెల వరకు చెల్లించవచ్చు. కానీ ప్రత్యేకంగా మే 1 నుండి మే 31 వరకు పన్ను చెల్లిస్తే 5 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంటే ఈ ఒక నెలలో ట్యాక్స్ కట్టే వారికి మాత్రమే ఈ రాయితీ వర్తిస్తుంది. అందుకే ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇప్పటి కాలంలో డిజిటల్ సేవలు ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అందులో భాగంగా స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ ద్వారా కూడా ఈ ఆస్తి పన్నును సులభంగా చెల్లించవచ్చు. ఇంటి వద్ద నుంచే మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా ట్యాక్స్ కట్టే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలకు మరింత సౌకర్యం కలుగుతోంది. లైన్లో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్గా ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేయవచ్చు.
ఈ రాయితీ ఆఫర్ వల్ల ప్రజలు ముందుగానే పన్ను చెల్లించేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలకు ఆదాయం కూడా త్వరగా అందుతుంది. ఈ డబ్బుతో గ్రామాల్లో రోడ్లు, నీటి సదుపాయాలు, శుభ్రత వంటి అభివృద్ధి పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
అధికారులు చెబుతున్నట్లుగా, చాలా మంది చివరి వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే పన్ను చెల్లిస్తే మంచిది. ఎందుకంటే రాయితీ లాభం పొందడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పెండింగ్ సమస్యలు ఉండవు. అందుకే మే నెలలో ఈ 5 శాతం రాయితీ ఆఫర్ను ఉపయోగించుకుని ఆస్తి పన్ను చెల్లించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.