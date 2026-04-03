AP Farmers News: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!

AP Farmers Good News : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రైతులకు ఒక మంచి వార్త వచ్చింది. రేపటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రబీ సీజన్కు సంబంధించిన ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఈ విషయాన్ని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కొనుగోలు ప్రక్రియను సజావుగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు.
ఈసారి రాష్ట్రంలో మొత్తం 1,917 కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రాల ద్వారా సుమారు 23 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రైతులు తమ పంటను సులభంగా విక్రయించుకునేలా అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామని అధికారులు చెప్పారు.
రైతులకు అవసరమైన గన్నీ బ్యాగుల కొరత లేకుండా ముందుగానే 5.40 కోట్ల గన్నీ బ్యాగులను సిద్ధం చేశారు. దీంతో ధాన్యం నిల్వ చేయడంలో ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే ధాన్యం రవాణా కోసం 17,262 వాహనాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల రైతులు తమ ధాన్యాన్ని కేంద్రాలకు త్వరగా తరలించగలరు.
ఈసారి ముఖ్యంగా రైతులకు త్వరగా చెల్లింపులు చేయడం పై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కేవలం 8 గంటల్లోనే రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇది రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. గతంలో చెల్లింపులు ఆలస్యం కావడంతో రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి సమస్యలు లేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
రైతులు తమ ధాన్యాన్ని సరైన నాణ్యతతో తీసుకురావాలని అధికారులు సూచించారు. కేంద్రాల్లో అన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయని, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. అలాగే రైతులకు అవసరమైన సమాచారం కోసం అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారని తెలిపారు.
ఈ రబీ సీజన్లో ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను వేగంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. రైతులకు తక్షణ చెల్లింపులు అందించడం ద్వారా వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని ఆశిస్తున్నారు.