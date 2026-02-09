AP Govt Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ కార్డుదారులకు శుభవార్త.. ఈరోజు నుంచి అభి కేవలం రూ.20కే లభ్యం..!

AP Govt Offer: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రభుత్వం మరో మంచి సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించింది. కేవలం రూ.20కే కేజీ గోధుమ పిండి అందించే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ పథకాన్ని నాదెండ్ల మనోహర్ తెనాలిలో ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మనోహర్ మాట్లాడుతూ, పేదలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడే నిర్ణయమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం జిల్లా కేంద్రాల్లో సుమారు 1,800 టన్నుల గోధుమ పిండి పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఇప్పటివరకు చాలా కుటుంబాలు బయట మార్కెట్లో గోధుమ పిండిని ఎక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. కేజీ ధర రూ.50 నుంచి రూ.60 వరకు ఉండటంతో పేద కుటుంబాలపై భారం పడేది. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ కొత్త విధానాన్ని.. తీసుకొచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి కుటుంబం ఈ గోధుమ పిండిని పొందవచ్చని తెలిపారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు ద్వారా నెలలో 15 రోజుల పాటు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం.. వరకు రేషన్ దుకాణాల్లో సరుకులు తీసుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. దీంతో రద్దీ కూడా తగ్గుతుందని చెప్పారు.
ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ గోధుమ పిండి నాణ్యతగా ఉంటుందని అధికారులు హామీ ఇస్తున్నారు. శుభ్రంగా ప్రాసెస్ చేసిన పిండినే సరఫరా చేస్తున్నామని, వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని తెలిపారు. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే సంబంధిత అధికారులకు వెంటనే తెలియజేయాలని సూచించారు.
ఈ పథకం వల్ల ముఖ్యంగా పేద కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరట కలగనుంది. రోజువారీ ఆహార అవసరాలకు గోధుమ పిండి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. చపాతీలు, పూరీలు, ఇతర వంటకాలు తయారు చేసుకునేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది. తక్కువ ధరకు లభించడం వల్ల నెలవారీ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయని ప్రజలు అంటున్నారు.